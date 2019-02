Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: Calhanoglu nel tridente rossonero

Anticipo dal sapore di Champions tra Atalanta e Milan: Gasperini punta su Ilicic, Gomez e Zapata, Gattuso lancia Suso, Piatek e Calhanoglu.

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): E. Berisha; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; D. Zapata.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.

E’ tutto pronto allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, dove l’Atalanta ospita il Milan per quello che è uno dei big match del 24° turno del campionato di Serie A. Le due squadre sono infatti in piena corsa per il quarto posto e quelli messi in palio dalla sfida di Bergamo sono punti pesantissimi.

Gian Piero Gasperini disegna gli orobici con un 3-4-2-1 nel quale sono Toloi, Palomino e Djimsiti a completare il pacchetto difensivo davanti a Berisha.

A centrocampo, Hateboer e Castagne sono chiamati a presidiare gli esterni, in mediana ci sono Freuler e De Roon. In attacco, Duvan Zapata agisce da unica punta con Ilicic e Gomez a supporto.

Gennaro Gattuso risponde con un 4-3-3 nel quale la linea difensiva davanti a Gianluigi Donnarumma è formata da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez.

A centrocampo, sono Kessié, Bakayoko e Paquetà a comporre il terzetto di mediana, mentre in attacco Piatek è il vertice centrale di un tridente che prevede anche Suso e Calhanoglu.