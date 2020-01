Atalanta e Milan su Fofana: lo Strasburgo rifiuta la prima offerta nerazzurra

L'Atalanta prova a sorpassare il Milan nella corsa a Youssouf Fofana, centrocampista classe '99 dello Strasburgo, che ha rifiutato la prima offerta.

Dopo il recente scambio di difensori Kjaer-Caldara e tornano protagoniste sul mercato, ma questa volta una contro l'altra: nel mirino di entrambe le società c'è infatti lo stesso obiettivo, il giovane centrocampista dello Youssouf Fofana .

Secondo quanto riportato da 'RMC Sport', la squadra nerazzurra ha già presentato la prima offerta al club francese di 13 milioni di euro , rigettata però dai proprietari del cartellino del classe '99, autore fin qui di un goal in 16 presenze stagionali.

Non è però soltanto una corsa a due tutta italiana: su Fofana sono piombate anche e Monchengladbach: il giovane talento abbina tecnica a dinamismo e ha già impressionato in patria per la personalità mostrata nonostante la giovane età.