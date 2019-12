Atalanta-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Milan sfida l'Atalanta nel lunch match della 17ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli cerca di ridurre il gap che lo divide dalla zona europea e sfida in trasferta l' di Gian Piero Gasperini nel derby lombardo, lunch match della 17ª giornata di . Il Diavolo è 8° in classifica con e con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, la Dea è sesta a quota 28, con un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Nei 58 derby disputati in Serie A in casa dei bergamaschi, le statistiche premiano i rossoneri con 23 vittorie, 22 pareggi e 13 successi nerazzurri. Questi ultimi sono la squadra che ha tirato maggiormente in porta fino a questo momento del campionato, con 123 conclusioni, 50 in più di quelle effettuate dal Milan.

I rossoneri hanno ottenuto 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate di campionato, mentre la Dea ha collezionato 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 gare giocate in Serie A.

Krzysztof Piatek è il miglior marcatore del Milan assieme a Theo Hernández con 4 goal, e vanta contro l'Atalanta la miglior media minuti/goal segnati del torneo, con una rete ogni 53 minuti. Il colombiano Luis Muriel, invece, è il bomber della Dea con 9 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATALANTA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Milan

Atalanta-Milan Data: 22 dicembre 2019

22 dicembre 2019 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan si disputerà la mattina di domenica 22 dicembre 2019 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Federico La Penna della sezione di 1, è previsto per le ore 12.30. Sarà il 117° derby lombardo in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta il derby lombardo Atalanta-Milan, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Atalanta-Milan sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari, che sarà coadiuvato da Francesco Guidolin al commento tecnico. Diletta Leotta si occuperà invece del pre e post partita dal Gewiss Stadium.

Gli utenti DAZN potranno seguire il lunch match Atalanta-Milan in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, per un massimo di 6 dispositivi in totale e di 2 in contemporanea. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Gasperini ritrova a disposizione il 'Papu' Gomez. L'argentino dovrebbe giocare di punta accanto a Ilicic, permettendo a Muriel di rifiatare. Ancora ai box Duvan Zapata. Sulla trequarti, invece, Pasalic è in vantaggio sull'ucraino Malinovskyi. A centrocampo Castagne contende ad Hateboer la maglia da titolare come esterno destro, con Gosens a sinistra e De Roon e Freuler in mezzo. Dietro, davanti a Gollini, Djimsiti è favorito su Masiello per comporre la linea a tre con Toloi e Palomino.

Duplice assenza per squalifica per Pioli, che dovrà fare a meno del brasiliano Paquetá e dello spagnolo Theo Hernández, entrambi fermati per una giornata dal Giudice sportivo. Pioli non vuole cambiare l'ossatura della squadra che sembra aver ritrovato la sua identità e dovrebbe confermare per 10/11 la stessa formazione che ha pareggiato 0-0 con il , fatta eccezione proprio per l'ex , che sarà sostituito come terzino sinistro da Ricardo Rodríguez. Lo svizzero torna titolare, con Conti confermato a destra come la coppia centrale composta da Musacchio e Romagnoli. Fra i pali Gigio Donnarumma, mentre a centrocampo Bennacer agirà in cabina di regia, e Kessié e Bonaventura saranno le mezzali. In attacco il tridente 'classico' con Suso e Calhanoglu esterni offensivi ai lati del centravanti Piatek.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, A. Gomez.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.