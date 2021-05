Atalanta-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta e Milan si affrontano nell’ultimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Milan

Atalanta-Milan Data: 23 maggio 2021

23 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (256 satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (256 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il campionato di Serie A 2020/2021 si congeda con le partite della sua trentottesima giornata e con gli ultimi verdetti. Con il discorso Scudetto chiuso da tempo e con la corsa salvezza che è già giunta al suo epilogo, resta solo da stabilire quali saranno le squadre che rappresenteranno l’Italia nelle coppe europee la prossima stagione. Da questo punto di vista, molto passerà da ciò che accadrà in Atalanta-Milan.

La formazione orobica è già certa della qualificazione alla Champions League e scenderà in campo per difendere uno storico secondo posto in classifica, ma anche con l'obiettivo di mettersi alle spalle la delusione legata alla sconfitta patita in finale di Coppa Italia.

Discorso diverso per il Milan che occupa attualmente una di quelle posizioni che valgono l’accesso alla massima competizione continentale, ma che sarà chiamato a vincere per evitare di subire sorpassi al fotofinish. La compagine rossonera si contenderà infatti fino all’ultimo minuto uno dei due pass ancora a disposizione con il Napoli (che sarà impegnato in casa con il Verona) e la Juventus (che giocherà a Bologna). La classifica al momento recita Milan e Napoli 76 e Juventus 75, e le combinazioni, quando manca un solo turno alla fine del torneo, sono molteplici.

Quella che andrà in scena sarà la sfida numero 120 in Serie A tra orobici e meneghini. Il bilancio complessivo sorride al Milan in virtù delle 51 vittorie a fronte dei 43 pareggi e delle 25 affermazioni dell’Atalanta.

L’ultimo confronto in campionato tra le due squadre, quello che si è giocato nel girone d’andata lo scorso 23 gennaio, ha visto imporsi la Dea a San Siro con un netto 3-0 firmato Romero, Ilicic e Zapata.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, sfida valida per il 38° turno del campionato di Serie A, si giocherà domenica 23 maggio 2021 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d’inizio della contesa è stato programmato alle ore 20.45.

Sarà l’emittente satellitare Sky a trasmettere la sfida che vedrà protagoniste Atalanta a Milan. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 satellite).

Come di consueto, la gara sarà trasmessa anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky, potranno quindi seguire Atalanta-Milan attraverso Sky Go su dispositivi come pc o notebook (in questo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma), o ancora su smartphone e tablet mediante la apposita app.

Un’alternativa è rappresentata da NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti, che acquistano il pacchetto Sport, anche la visione delle gare di Serie A.

Coloro che fossero impossibilitati a seguirein tv o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi un solo minuto della sfida del Gewiss Stadium:. Vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi della gara, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Gian Piero Gasperini si affiderà ad un 3-4-1-2 nel quale saranno Toloi, Romero e Djimsiti a completare il pacchetto difensivo davanti a Gollini. Hateboer e Gosens presidieranno glie sterni, mentre in attacco ci sarà Malinovskyi, in veste di trequartista, a supporto del duo composto da Zapata e Muriel.

Stefano Pioli non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic in attacco. Sarà quindi Ante Rebic ad agire da unica punta, supportato da un trio composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Rafael Leao. Kjaer e Tomori formeranno il duo centrale di difesa, mentre in mediana ci sarà Bennacer al fianco di Kessié.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic.