Atalanta-Milan 5-0: la 'Dea' vola, rossoneri umiliati

L'Atalanta stende il Milan al Gewiss Stadium: 5-0 per gli uomini di Gasperini con Gomez, Pasalic, Ilicic e Muriel. 'Dea' quinta, rossoneri fermi a 21.

Gasperini aveva chiesto più freddezza nello sfruttare le occasioni da goal alla sua . E non poteva chiedere risposta migliore: la 'Dea' strapazza il , lo batte 5-0 dominando per tutti i 90 minuti imponendo i propri ritmi e il proprio gioco. Rossoneri ammutoliti e incapaci di reagire di fronte allo strapotere dei bergamaschi.

Senza Zapata infortunato e Muriel in panchina, a sbloccare il match ci pensa il solito Papu Gomez : partenza da sinistra, tunnel su Conti e tiro all'incrocio opposto. Dopo 10 minuti la partita è già indirizzata e il Milan fa fatica a girarla, se non con un paio di tentativi che non impensieriscono Gollini.

Decisamente più impegnato invece Donnarumma, che prima ringrazia la traversa su una conclusione da fuori di Pasalic, poi mette i guantoni sulla conclusione di Ilicic. L'aggressività a tutto campo dell'Atalanta è tema ricorrente nel primo tempo, mentre Leão, preferito a Piatek nell'attacco del Milan, non riesce a essere incisivo in area e non ha nemmeno troppi palloni giocabili.

Pioli è costretto a un cambio nell'intervallo con Calabria al posto di Rodriguez, infortunato. Ciò che rimane uguale è il copione della partita. Tra il 61' e il 63' arriva il doppio colpo di grazia: Pasalic mette il piede su un tiro di Gosens deviando in porta il 2-0, che diventa immediatamente 3-0 grazie a Ilicic.

Nel finale l'Atalanta ha spazio e tempo anche per dilagare: Ilicic si inventa un sinistro a giro magistrale, Muriel appoggia a porta vuota. Finisce 5-0 tra gli 'olé' dei tifosi nerazzurri a ogni passaggio. 'Dea' quinta in classifica a 31 punti, rossoneri fermi a 21 e sempre più in difficoltà.

IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 5-0

MARCATORI: 10' Gomez, 61' Pasalic, 63' e 72' Ilicic, 83' Muriel.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 7, Palomino 7, Djimsiti 7; Castagne 7, De Roon 7, Pasalic 7.5, Gosens 7.5 (88' Hateboer s.v.); Gomez 8 (88' Freuler), Malinovskyi 6.5; Ilicic 8.5 (80' Muriel s.v.).

MILAN (4-3-3): Donnarumma 5; Conti 4, Musacchio 4, Romagnoli 4, Rodriguez 4.5 (46' Calabria 4); Kessié 4, Bennacer 4.5, Bonaventura 4.5 (64' Piatek 4); Suso 4.5 (84' Castillejo s.v.), Leao 4, Calhanoglu 4.

ARBITRO : La Penna

AMMONITI: Musacchio, Suso, Castagne, De Roon, Romagnoli, Kessié.

ESPULSI: -