Atalanta-Milan 1-3: Doppietta di Piatek, rimonta rossonera

Il Milan vince in rimonta contro l'Atalanta e conserva il quarto posto, goal di Calhanoglu e doppietta di Piatek. Zapata stavolta resta a secco.

Il Milan batte l'Atalanta 1-3 in rimonta e vola a +4 sugli orobici in attesa di vedere cosa faranno domani Lazio e Roma. Il grande protagonista è ancora una volta Piatek, autore di una doppietta e già capace di segnare 6 goal in 5 presenze con i rossoneri tra campionato e Coppa Italia.

I padroni di casa partono meglio ma le due palle goal nella prima mezzora capitano all'ex Kessié che però non inquadra la porta, così a trovare il vantaggio è l'Atalanta con Freuler che buca Donnarumma sfruttando al meglio uno splendido assist di Ilicic.

L'Atalanta a quel punto sembra poter addirittura raddoppiare già prima dell'intervallo, invece proprio all'ultimo secondo dell'unico minuto di recupero il solito Piatek firma il pareggio del Milan con un tiro al volo su cross di Rodriguez.

In avvio di ripresa i rossoneri fanno sfogare l'Atalanta ma poi chiudono i conti in cinque minuti col ritorno al goal di Calhanoglu e la doppietta personale di Piatek.

Gasperini nel finale sostituisce Gomez e Zapata, entrambi deludenti, mentre Gattuso risparmia Piatek inserendo Cutrone al suo posto. I padroni di casa non ne hanno più, il Milan vince a Bergamo e conserva il quarto posto.

I GOAL

33' FREULER 1-0: Ilicic scappa in area sulla destra e la mette dietro per l'accorrente Freuler che tira basso dal limite e buca Donnarumma.

46' PIATEK 1-1: Cross dalla trequarti sinistra di Rodriguez che pesca Piatek, il polacco tira al volo e la mette sul secondo palo dove Berisha non può proprio arrivare.

55' CALHANOGLU 1-2: Il turco raccoglie una respinta corta di Hateboer e scarica un potente diagonale all'angolino basso dal limite dell'area.

60' PIATEK 1-3 : Corner di Calhanoglu dalla sinistra, il polacco irrompe sul primo palo e di testa firma la sua doppietta personale.

IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 1-3

Marcatori: 33' Freuler (A), 46' pt Piatek, 55' Calhanoglu, 60' Piatek (M)

ATALANTA (3-4-2-1): E. Berisha 5,5; Toloi 5,5, Palomino 5,5, Djimsiti 5; Hateboer 5 (65' Gosens 6), De Roon 6, Freuler 6,5, Castagne 6; Ilicic 7, Gomez 4,5 (59' Kulusevski 6); D. Zapata 5 (78' Barrow sv).

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma 6; Calabria 6, Musacchio 6,5, Romagnoli 6, Rodriguez 6,5; Kessié 5,5, Bakayoko 5, Paquetá 7 (87' Laxalt sv); Suso 6 (77' Castillejo sv), Piatek 8 (68' Cutrone 5,5), Calhanoglu 7.

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: De Roon (A), Suso (M), Rodriguez (M)

Espulsi: nessuno