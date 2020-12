Atalanta-Midtjylland, le formazioni ufficiali: Muriel e Pessina titolari

Muriel parte dal primo minuto in coppia con Zapata, dentro Pessina a centrocampo, Romero guida la difesa. Kaba unica punta del Midtjylland.

Le formazioni ufficiali di -Midtjylland

ATALANTA (3-5-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

MIDTJYLLAND (4-5-1): Hansen; Andersson, James, Scholz, Paulinho; Dreyer, Anderson, Hoegh, Onyeka, Mabil; Kaba.

Gasperini si affida a Muriel dal primo minuto in coppia d'attacco con Zapata: alle spalle dei due attaccanti agisce il solito Gomez sulla trequarti. A centrocampo occasione per Pessina con Freuler, Hateboer e Gosens sugli esterni e Romero in difesa.

La squadra ospite schiera l'unica punta Kaba con il supporto di Mabil e Dreyer: schema piuttosto coperto per i danesi con un 4-5-1 guidato in cabina di regia da Hoeh. James e Scholz guidano invece la difesa a quattro.