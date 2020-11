Atalanta-Midtjylland dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L’Atalanta ospita il Midtjylland nel quinto turno della fase a gironi della Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

ATALANTA-MIDTJYLLAND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Atalanta-Midtjylland

-Midtjylland Data: 1 dicembre 2020

1 dicembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Canale 5, Sky

Canale 5, Sky Streaming: Mediaset Play, Sky Go e Now Tv

L’Atalanta torna a concentrarsi sulla e lo fa sapendo che il quinto turno della fase a gironi può garantirgli una chance importante. Gli orobici infatti saranno chiamati ad affrontare il Midtjylland, ovvero il fanalino di coda del Gruppo D, mentre l’altra sfida di giornata si ritroveranno di fronte le due più accreditate rivali per il passaggio del turno: e .

Gli uomini di Gasperini si presentano all’appuntamento dopo essere riusciti nell’impresa di espugnare il campo del Liverpool (quinta squadra italiana nella storia a sbancare Anfield) e forti dei 7 punti messi in cascina figli di due vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

Il Midtjylland viceversa sin qui nel torneo ha collezionato solo sconfitte, il tutto realizzando 2 goal a fronte dei ben 11 subiti.

La sfida d’andata tra le due squadre, che si è giocata in lo scorso 21 ottobre, ha visto prevalere i nerazzurri per 4-0 grazie alle reti di Zapata, Gomez, Muriel e Miranchuk.

La classifica del Gruppo D al momento recita: Liverpool 9, Ajax e Atalanta 7 e Midtjylland 0.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Midtjylland, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BORUSSIA ATALANTA-MIDTJYLLAND

Atalanta-Midtjylland, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, si giocherà martedì 1 dicembre 2020 al Gewiss Stadium di Bergamo, ovvero l’impianto che ospita le gare casalinghe degli orobici. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 21:00.

Il match tra Atalanta e Midtjylland verrà trasmesso sia da Mediaset che da Sky. Sarà quindi visibile in chiaro su Canale 5, oppure sui canali satellitari Sky Sport Arena (204 del satellite) e il numero 253.

Atalanta-Midtjylland verrà trasmessa anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida attraverso dispositivi come pc, notebook, tablet e smartphone tramite il servizio Sky Go.

Le alternative sono rappresentate da Now Tv, ovvero il servizio di streaming e on demand dell’emittente satellitare, che offre la visione anche delle gare di Champions League acquistando uno dei pacchetti offerti, oppure Mediaset Play. In quest’ultimo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma per seguire la sfida in chiaro.

DIRETTA TESTUALE

Coloro che non avessero la possibilità di seguire Atalanta-Midtjylland in tv o in streaming, hanno un’altra possibilità per non perdersi un solo istante della partita: la diretta testuale proposta da Goal. Vi racconteremo tutte la fasi del match dal primo all’ultimo minuto.

Gasperini potrebbe affidarsi ad un 3-4-1-2 con Toloi, Palomino e Djimsiti nella retroguardia. Hateboer e Gosens presidieranno gli esterni, mentre in attacco dovrebbe esserci Ilicic al fianco di Zapata con Gomez a supporto in veste di trequartista. Ancora out Malinovskyi e Miranchuk, entrambi positivi al Covid-19.

Priske dovrebbe disegnare la sua squadra con un 4-2-3-1. Al centro della difesa potrebbe essere James ad agire al fianco di Scholz. Madsen ed Onyeka formeranno il duo di mediana, mentre Kaba dovrebbe agire da unica punta con Dreyer, Sisto e Mabil a suo supporto.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

MIDJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Cools, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.