A Bergamo la Dea riceve lo United per la 4ª giornata dei gironi di Champions. Le info sul match: dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

ATALANTA-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Manchester United

Atalanta-Manchester United Data: 2 novembre 2021

2 novembre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Action (206 del satellite), Sky Sport (253 del satellite)

(206 del satellite), (253 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity

L'Atalanta ospita il Manchester United per il faccia a faccia della quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Al Gewiss Stadium gli orobici vanno alla caccia del pronto riscatto dopo la rimonta-beffa subita all'Old Trafford.

I nerazzurri, avanti 2-0 in Inghilterra grazie alle reti di Pasalic e Demiral, sono stati rimontati dai Red Devils nella ripresa grazie alle reti di Rashford, Maguire e Ronaldo.

Al giro di boa del raggruppamento gli inglesi ci arrivano da capolista con 6 punti mentre i bergamaschi inseguono a quota 4.

Nell'ultimo impegno di campionato l'Atalanta ha colto un pari in extremis contro la Lazio, mentre il Manchester United ha surclassato il Tottenham con un netto 3-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Manchester United: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-MANCHESTER UNITED

Atalanta-Manchester United si giocherà martedì 2 novembre al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

Atalanta-Manchester United verrà trasmessa in diretta su Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Action (206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite)

Gli abbonati Sky potranno assistere al match di Bergamo anche in diretta streaming attraverso Sky Go. Sarà sufficiente collegarsi al portale se si accede da pc o notebook oppure scaricare la relativa app su smartphone o tablet.

Esiste anche l'alternativa NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la diretta del match dal palinsesto.

Anche Mediaset Infinity trasmetterà la diretta in streaming del confronto diretto di Bergamo. Una volto sottoscritto l'abbonamento sarà sufficiente collegarsi al portale o scaricare la relativa app in base al dispositivo con il quale si desidera accedere.

Atalanta-Manchester United verrà raccontata anche da Goal attraverso la tradizionale diretta testuale. Collegandovi con il portale riceverete tutti gli aggiornamenti in tempo real su quanto succede al Gewiss Stadium: dall'annuncio delle formazioni ufficiali al fischio finale e alle interviste post partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda Sky, il match verrà raccontato dalla voce di Massimo Marianella, accompagnato in cabina dal commento tecnico di Luca Marchegiani.

Gasperini potrebbe lanciare dal 1' insieme Zapata e Muriel con Pasalic tra le linee. A centrocampo conferma per Koopmeiners al fianco di Freuler con Zappacosta e Maehle scelte obbligate sulle fasce. In difesa giocherà ancora de Roon arretrato nei tre dietro insieme a Demiral e Lovato. In porta Musso.

Solskjaer si affida a Cristiano Ronaldo in qualità di riferimento avanzato. Alle spalle del portoghese agiranno Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford. In mediana dovrebbe spuntarla nuovamente McTominay in favore di Pogba, al fianco di Fred. A protezione di de Gea ecco la linea a quattro di difesa con Wan Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer.