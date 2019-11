Atalanta-Manchester City, Walker tra i pali: i Citizens lo promuovono portiere

L'account del Manchester City ha scherzato sull'episodio finale del match di Champions: ora c'è un nuovo portiere per il team inglese.

Anche Kyle Walker entra nella (breve) lista di quei giocatori di movimento costretti per forza di cose ad indossare i guantoni e provare a parare i tiri degli avversari. Ederson infortunato, Bravo espulso, terzino in campo per difendere la porta del . Diventando così un nuovo portiere per i Citizens.

Entusiasta della prestazione di Walker, che ha retto bene il ruolo nonostante l' non abbia più concluso in porta da quando l'esterno è stato messo tra i pali, escludendo una punizione da fuori parata in due tempi dal giocatore di Guardiola, il Manchester City l'ha promosso portiere.

Ovviamente solo un modo di elogiare Walker in maniera ironica: via twitter, il Manchester City ha infatti spostato il giocatore da difensore a portiere nella propria rosa online, mettendolo sotto Ederson, k.o nel primo tempo e sostituito da Bravo, quest'ultimo espulso al minuto 81.

Walker è tra l'altro subentrato solamente al minuto 88, visto che Guardiola è rimasto indeciso per un po' su chi far entrare in porta, direttamente dalla panchina, e chi togliere: fuori Mahrez, tra i fischi di un popolo atalantino stufo della lunga attesa, dentro il portiere-non portiere.

Almeno per qualche minuto Walker ha affiancato Ederson, Bravo, Muric, Carson e Grimshaw, ovvero l'intero pacchetto dei portieri del Manchester City. Se dovesse ricapitare, cosa che i Citizens non si augurano, l'ex è già pronto a rimettersi i guantoni.