Atalanta-Manchester City dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta sfida il Manchester City per rimanere viva in Champions League: tutte le informazioni sul match tra i nerazzurri e gli inglesi.

Vincere per tornare in gioco nella lotta per la qualificazione agli ottavi di finale. O, perlomeno, per avere delle possibilità di arrivare terza e poter ripartire dall' . L' sfida il in una sfida di prestigio per non abbandonare matematicamente, con due turni d'anticipo, le proprie chances in .

Un impegno apparentemente improbo, considerato in particolar modo quanto accaduto nella gara d'andata: all'Etihad Stadium di Manchester, la formazione di Guardiola ha avuto nettamente la meglio su quella di Gasperini, che pure era passata in vantaggio per prima grazie a un calcio di rigore realizzato da Malinovskyi nel primo tempo.

Capolista del girone C è proprio il Manchester City, che ha vinto tutte e 3 le prime partite del raggruppamento e dunque guarda tutti dall'alto grazie ai suoi 9 punti. L'Atalanta è ultima, avendo perso non solo contro gli inglesi, ma anche contro la e lo Donetsk. Per Gomez e compagni è l'ultima spiaggia.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Manchester City: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATALANTA-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Manchester City

Atalanta-Manchester City Data: 6/11/2019

6/11/2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ATALANTA-MANCHESTER CITY

Atalanta-Manchester City andrà in scena nella serata di mercoledì 6 novembre: il calcio d'inizio della sfida tra i nerazzurri e gli inglesi è in programma alle ore 21, assieme a gran parte delle altre partite della quarta giornata dei gironi di Champions League.

La gara, così come accaduto contro lo , si disputerà allo stadio San Siro di Milano: l'Atalanta ha infatti scelto l'impianto milanese come propria casa in Champions League nelle settimane del riammodernamento dell'Atleti Azzurri d' , ribattezzato Gewiss Stadium per ragioni di sponsor.

La gara tra Atalanta e Manchester City sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che ha acquisito i diritti della Champions League, in particolare su Sky Sport uno e sul canale numero 252 del satellite.

La sfida di San Siro tra gli uomini di Guardiola e quelli di Gasperini non sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, che ha reso visibile anche ai non abbonati a Sky soltanto - .

Sarà possibile assistere ad Atalanta-Manchester City anche in , grazie al servizio SkyGo riservato agli abbonati Sky: gli utenti potranno quindi assistere comodamente al match tramite pc, tablet o smartphone.

Una seconda possibilità, sempre per gli abbonati al satellite, è costituita da Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky.

Gasperini punta sull'esperienza del Papu Gomez, spostato in posizione più offensiva accanto a Ilicic: avanza sulla trequarti Pasalic, mentre Hateboer e Castagne sono confermati sugli esterni del solito 3-4-1-2. Palomino e Djimsiti in vantaggio su Masiello per affiancare Toloi in difesa.

Guardiola preferisce Gabriel Jesus al centro del tridente, a sinistra l'ispiratissimo Sterling e a destra la fantasia di Mahrez. Otamendi e Stones guidano la retroguardia con Cancelo e Mendy sulle corsie esterne, Gundogan in cabina di regia.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Ilicic, Gomez.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Stones, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Fernandinho; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.