Atalanta-Manchester City 1-1: La dea sfiora l'Impresa, Pasalic risponde a Sterling

L'Atalanta pareggia 1-1 col Manchester City con goal di Sterling e Pasalic, ma non riesce nell'impresa di vincere nonostante l'uomo in più nel finale.

Gasperini se la gioca senza un vero centravanti, lasciando fuori Muriel e schiarando Ilicic falso nove, mentre Guardiola risponde escludendo il Kun Aguero in favore di Gabriel Jesus.

La mossa di Pep paga subito, visto che dopo sette minuti il brasiliano rifinisce in area di tacco per Sterling che davanti a Gollini non può sbagliare.

L'ex segna il quarto goal in due partite contro l' ed è un vero incubo per la difesa della Dea con le sue accelerazioni e i suoi inserimenti sempre pericolosissimi.

Le occasioni dell'Atalanta si riducono a un tiro sul'esterno della rete di Hateboer e a uno scatto in profondità di Gomez anticipato in uscita da Ederson.

Nel finale di primo tempo succede di tutto: prima l'arbitro Kulbakov toglie un rigore al City col Var, ma appena due minuti dopo è sempre col Var che concede il penalty agli inglesi per fallo di mano in area di Ilicic su punizione di Sterling.

Senza lo specialista Aguero sul dischietto si presenta Gabriel Jesus, che però calcia clamorosamente fuori. L'errore dà coraggio all'Atalanta e nella ripresa la squadra di Gasperini inizia subito alla grande, trovando il pareggio con un colpo di testa di Pasalic su perfetto cross di Gomez. Subito bucato Bravo, che nell'intervallo aveva sostituito Ederson.

La partita cambia totalmente nel secondo tempo, con l'Atalanta che tiene il pallino del gioco e il City che agisce in contropiede. Djimsiti fa addirittura vicino al raddoppio con un colpo di testa su azione da corner, mentre la squadra di Guardiola si fa vedere solo con le classiche folate di Sterling.

L'Atalanta spinge forte e all'81' Ilicic si invola a tu per tu con Bravo che lo stende in uscita bassa. Per l'arbitro è rosso diretto e il (avendo solo due portieri in panchina) è costretto a fare entrare il difensore Walker per metterlo tra i pali.

Tuttavia, nonostante un recupero lunghissimo e l'assenza di un vero portiere a difendere la porta del City, l'Atalanta non riesce mai a creare pericoli veri, sprecando così una grandissima occasione per credere ancora alla qualificazione agli ottavi, comunque ancora aperta dopo il clamoroso 3-3 tra e Donetsk: Dea a un punto, le due concorrenti a 5. A due giornate dal termine.

IL TABELLINO

ATALANTA-MANCHESTER CITY 1-1

MARCATORI: 7' Sterling (M), 49' Pasalic (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler (84' Malinovskyi), Castagne (92' Muriel); Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson (46' Bravo); Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Gundogan; Mahrez (88' Walker), De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling; Gabriel Jesus (73' Aguero). All. Guardiola

Arbitro: Kulbakov

Ammoniti: Castagne, Djimsiti, Toloi, Ilicic (A), Bernardo Silva, Fernandinho, Mendy (M)

Espulsi: Bravo