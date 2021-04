L'Atalanta si gode il ritrovato Malinovskyi: per Gasperini ora è un titolare

Ruslan Malinovskyi ha conquistato l'Atalanta nelle ultime giornate di Serie A: tra goal e assist, adesso è un titolare.

Dopo le ottime prestazioni della scorsa stagione, quando mise a segno in totale 9 goal e 7 assist, all'inizio di questa annata Ruslan Malinovskyi ha deluso un po' le attese dell'Atalanta.

Tra infortunio, Covid, e quache prestazione sottotono, Ruslan era scivolato nele gerarchie di Gasperini, ma con l'inizio del 2021 ha cominciato a cambiare marcia in modo rapido e deciso.

Tra Serie A e Champions League, Malinovskyi ha giocato da titolare sei delle ultime sette partite dell'Atalanta, frutto di una scelta ormai chiara da parte di Gian Piero Gasperini: l'ucraino ormai è un titolare per lui e per la Dea.

Malinovskyi ha preso parte ad almeno una rete per due presenze di fila in Serie A per la prima volta da luglio 2020 (serie di tre, vs Sampdoria, Juventus re Brescia).

Ha segnato e siglato un assist nella penultima partita contro il Verona, ha timbrato due assist ieri nella vittoria contro l'Udinese. Un apporto più che decisivo al momento dell'Atalanta, che infatti sta volando ed ha superato la Juventus in classifica.

Dopo l’assist di Malinovskyi per la seconda rete di Muriel, sono diventati cinque i giocatori dell’Atalanta con almeno cinque passaggi vincenti in questa Serie A; nessuna squadra ne conta di più (cinque anche per l’Inter a pari merito).

Con l'ucraino in campo, l'Atalanta sembra avere più fisicità, più soluzioni e anche l'opzione di schierare il doppio attaccante (Muriel e Zapata) visto che Malinovskyi ricopre una posizione più da centrocampista rispetto ai vari Ilicic e Miranchuk.

Dopo le ultime prestazioni, i numeri del centrocampista stanno diventando sempre più simili a quelli dello scorso anno: adesso in tutte le competizioni Malinovskyi conta quattro goal e sei assist.

Nella corsa alla prossima Champions League, senza dimenticare anche la finale di Coppa Italia contro la Juventus, l'Atalanta adesso può contare sul ritrovato Malinovskyi, pedina fondamentale e preziosa dello scacchiere di Gasperini.