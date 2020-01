Atalanta mai al top contro la Juventus? Il Papu risponde: "Giochiamo sempre alla pari"

L'attaccante dell'Atalanta ha voluto rispondere su Instagram alle polemiche riguardo le grandi prestazioni solamente contro l'Inter.

Si è chiuso il girone d'andata, on la Campione d'Inverno. seconda in virtù del pareggio rimediato a San Siro contro l'. Grande prova del team Gasperini, che ha fermato la squadra di Conte dopo innumerevoli gare, rischiando di ribaltare la gara e vincerla.

Grande soddisfazione in ogni caso per l'Atalanta, che chiude l'andata in zona Champions con una prova super. Che non è però piaciuta a tutti, tanto che su Instagram, al post esultante di Papu Gomez, un tifoso ha voluto chiedere come mai prestazioni così solamente contro i nerazzurri.

La tesi del tifoso? Atalanta mai a mille contro la Juventus e pronta risposta di Gomez:

"Nell’ultima gara con la vincevamo uno a zero fino all’ottantesimo, poi abbiamo perso. Negli ultimi anni abbiamo fatto sempre grandi prestazioni contro i Campioni d’ , vincendo 3-0 in e pareggiando in casa in campionato e giocando quasi sempre alla pari".

Gomez ha chiuso con un dubbio relativo alle prestazioni contro l'Inter:

"Forse è solo fortuna se contro di voi abbiamo fatto quasi sempre risultati positivi. Spero che la mia risposta possa soddisfarti. Un abbraccio grande".

In realtà nelle ultime stagioni, l'Atalanta non è mai riuscita ad espugnare San Siro, subendo anche il famoso 7-1 con Icardi e Banega grandi protagonisti. A Bergamo, invece, 4-1 la scorsa stagione e risultati sostanzialmente equiibrati, con il medesimo poker in favore però dei nerazzurri ospiti nel 2014/2015.