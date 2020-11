Atalanta-Liverpool dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

3 novembre 2020

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida in casa il Liverpool di Jurgen Klopp nella 3ª giornata del Gruppo D di . I bergamaschi sono al momento secondi con 4 punti, frutto di una vittoria sul Midtjylland e di un pareggio con l'Ajax, gli inglesi guidano il girone con 2 vittorie ottenute contro Ajax e Midtjylland.

Fra le due formazioni sarà il primo confronto assoluto in Champions League e nelle Coppe europee. L'Atalanta nella sua storia ha affrontato 4 volte squadre inglesi, 2 volte l' e 2 volte il , riportando 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Per la Dea Duvan Zapata con 3 goal è il miglior marcatore nel torneo, mentre i Reds sono andati a segno con 2 giocatori, Mohamed Salah e Diogo Jota, entrambi con una sola rete all'attivo.

L'Atalanta arriva da un successo di misura in campionato contro il Crotone per 2-1, identico risultato per il Liverpool, che lo ha riportato in Premier League nella sfida con il . In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Liverpool, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-LIVERPOOL

Atalanta-Liverpool si disputerà la sera di martedì 3 novembre 2020 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima fra le due formazioni in Champions League, è in programma per le ore 21.00.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la sfida di Champions League Atalanta-Liverpool: la partita sarà visibile sui canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Chi preferisse potrà seguire il confronto Atalanta-Liverpool anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go per vedere il match su personal computer o notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Un ulteriore possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti offerti, offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Champions League.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Atalanta-Liverpool anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dal prepartita troverete le ultime novità sulle formazioni e gli schieramenti ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match.

Problemi di formazione per Gasperini, che dovrà fare a meno per l'importante partita di diversi elementi infortunati: mancheranno infatti Caldara, Piccini, De Roon, Gosens e Carnesecchi, mentre Romero ed Hateboer sono acciaccati e potrebbero accomodarsi in panchina. In porta Gollini, ormai pienamente ristabilito, rileverà Sportiello. La difesa sarà probabilmente composta da Toloi, Djimsiti e Palomino. Sulle due fasce troveranno spazio Depaoli a destra e il colombiano Mojica a sinistra, con Freuler e Pasalic interni. Sulla trequarti il 'Papu' Gómez e Ilicic supporteranno il centravanti Duvan Zapata. Dalla panchina Lammers, Muriel, Malinovskyi e Miranchuk.

Klopp schiererà a Bergamo il miglior Liverpool. In attacco giocherà il tridente delle meraviglie, con Roberto Firmino centravanti e ai suoi lati Salah e Mané. A centrocampo Thiago Alcántara sarà il playmaker, con Henderson e Milner mezzali. In difesa, davanti al portiere Alisson, Alexander-Arnold e Robertson saranno i due esterni bassi, con Fabinho e Joe Gomez centrali difensivi. In porta ci sarà l'ex romanista Alisson. Ai box dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio rimediata nel derby contro l' .

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Depaoli, Freuler, Pasalic, Mojica; A. Gómez, Ilicic; D. Zapata.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Joe Gomez, Robertson; Henderson, Thiago Alcántara, Milner; Salah, Roberto Firmino, Manè.