Atalanta-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta ospita il Lecce nella 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini sfida in casa il di Fabio Liverani nella 7ª giornata del campionato di . La Dea è al momento al 3° posto in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, i salentini si trovano invece al 17° posto con 6 punti e un cammino di 2 vittorie e 4 sconfitte.

I nerazzurri sono reduci dalla nuova sconfitta in rimediata al Meazza contro lo Donetsk, e da 2 successi consecutivi in campionato contro e , mentre i giallorossi hanno collezionato una vittoria esterna contro la e una sconfitta casalinga con la Roma nelle ultime 2 giornate.

Nei 22 precedenti in Serie A fra le due formazioni giocati in casa dell'Atalanta, il bilancio è favorevole ai bergamaschi con 5 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta (4-3 per i pugliesi nel lontano 1994). La partita inaugurerà ufficialmente il Gewiss Stadium, l'impianto nato dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento del vecchio Atleti Azzurri d' (di cui manterrà ancora anche la vecchia denominazione) e che potrà ospitare oltre 22.500 spettatori.

Atalanta e Lecce sono rispettivamente la squadra che ha segnato più goal da fuori area in Serie A (3) e quella che ne ha concessi di più (ben 4). L'attaccante nerazzurro Duvan Zapata guida la classifica marcatori del torneo assieme a Berardi, Belotti e Immobile con 5 reti, mentre Marco Mancosu è il giocatore più prolifico dei salentini con 4 goal realizzati.

Il colombiano Luis Muriel sarà il grande ex del confronto: l'attaccante segnò 7 goal in 29 presenze nella stagione 2011/2012 con la maglia del Lecce sulle spalle. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-LECCE

La partita Atalanta-Lecce si disputerà il pomeriggio di domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico del nuovo Gewiss Stadium di Bergamo, che sarà inaugurato per l'occasione. Il confronto, che sarà diretto dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, sarà il 23° in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Atalanta-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in diretta su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, oppure su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ancora a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Atalanta-Lecce sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche grazie all'applicazione presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà affidata ad Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Gli utenti DAZN potranno seguire Atalanta-Lecce anche in diretta streaming sul proprio personal computer o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, oppure su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando la app e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Poco dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione da DAZN per la visione on demand.

Gasperini ritrova a disposizione Muriel per l'attacco. Il colombiano, già utilizzato nella sfida di Champions League contro lo , dovrebbe però partire dalla panchina con Ilicic accanto a Duvan Zapata in attacco. Sulla trequarti il 'Papu' Gomez è favorito su Malinovskyi. A centrocampo si rivedrà dal 1' De Roon in regia, con Freuler interno accanto a lui e Gosens e Castagne, in vantaggio su Hateboer, sulle fasce. In porta tornerà Gollini al posto di Sportiello, mentre nella linea a tre di difesa potrebbe essere inserito il danese Kjaer fra Toloi e Palomino.

Liverani recupera gli acciaccati Babacar, Farias e Lapadula in attacco, non così Tabanelli, che va verso il forfait. A centrocampo al suo posto ci sarà posto per Petriccione, che affiancherà Tachtsidis e Majer, mentre in attacco proprio l'attaccante senegalese si candida ad affiancare Falco, con Mancosu a spaziare sulla trequarti. In difesa, davanti al portiere Gabriel, a destra Rispoli potrebbe spuntarla su Benzar, con Calderoni a sinistra e Lucioni e Rossettini a comporre la coppia centrale.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar.