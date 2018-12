Atalanta-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta ospita la Lazio nel Monday night della 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita la Lazio di Simone Inzaghi nel Monday Night della 16ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono settimi a pari merito con Roma, Sassuolo e Parma a quota 21 punti, ottenuti in un cammino con 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, i biancocelesti occupano il 5° posto con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Fra i bergamaschi il colombiano Duvan Zapata è il miglior marcatore in campionato con 6 goal in 15 presenze, mentre il bomber Ciro Immobile è il giocatore più prolifico dell'Aquila con 10 reti in 15 gare giocate. La Dea viene da una bella vittoria in trasferta contro l'Udinese, che ha messo fine a una serie di 2 sconfitte consecutive, i capitolini hanno collezionato invece 4 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-LAZIO

Atalanta-Lazio si giocherà lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 20.30 allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Sarà il 101° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE ATALANTA-LAZIO IN TV E STREAMING

Il Monday Night Atalanta-Lazio sarà trasmesso in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LAZIO

Gasperini ha tutti a disposizione a parte il lungodegente Varnier, recuperato Djimsiti. In difesa Mancini chiede spazio, ma è dura scalzare il terzetto titolare, mentre in attacco, scontata la squalifica, tornerà Ilicic al posto di Rigoni. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa che ha sconfitto l'Udinese fuori casa, con Hateboer e Gosens a presidiare le due fasce. Castagne si è rotto lo scafoide della mano destra, ma sarà disponibile col tutore.

Simone Inzaghi dovrà rinunciare ancora a Lucas Leiva ma recupera Badelj, che dovrebbe spuntarla su Cataldi. A destra il recuperato Marusic insidia Patric, mentre in attacco da registrare lo stop di Caicedo, a rischio forfait: se la giocano Luis Alberto e Correa (favorito) per affiancare Immobile. A centrocampo Milinkovic-Savic sarà confermato titolare nonostante il momento difficile, culminato nella contestazione dei tifosi biancazzurri.

Scopri di più!

ATALANTA (3-4-1-2): E. Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.