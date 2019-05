Atalanta-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta e la Lazio si giocano la finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La possibilità di vincere un trofeo. La possibilità di giocare la contro la . La certezza di andare in , senza dover passare dal campionato.si sfidano per la finale di Coppa , in un match a sorpresa dopo che tutte le altre big sono state eliminate strada facendo.

Quarta finale di per l'Atalanta, che ha in bacheca un solo trionfo oramai risalente al 1963 (sconfitte nel 1987 e nel 1996), decima per la Lazio, capace di conquistare il trofeo in sei occasioni, perdendo le restanti tre (ultima delle quali nel 2017 contro la Juventus).

Se l'Atalanta è attualmente in zona Champions e approderà quasi sicuramente in Europa dal campionato, la Lazio ha bisogno della vittoria della Coppa Italia per andare in Europa League, vista la bagarre per il sesto e il settimo posto attualmente in atto in .

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-LAZIO

Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia 2019, si giocherà mercoledì 15 maggio. L'orario previsto per l'ultimo atto del torneo è quelle delle ore 20:45, in quel dell'Olimpico di , casa della stessa formazione biancoceleste.

La finale sarà arbitrata da Luca Banti, con Vuoto e Manganelli assistenti. Quarto Ufficiale Maresca, al VAR Calvarese, AVAR Peretti. Riserva: Marrazzo.

Prima del fischio iniziale Luca Licitra canterà l'inno di Mameli.

DOVE VEDERE ATALANTA-LAZIO IN TV E STREAMING

La finale di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta esclusiva televisiva dalla Rai , precisamente da Rai 1 e Rai 1 HD. Il match tra Atalanta e Lazio sarà comunque visibile anche in attraverso tablet, pc e smartphone, collegandosi al sito di Rai Play, senza dover scaricare nessuna applicazione aggiuntiva.

Il telecronista e la seconda voce di Atalanta-Lazio non sono ancora stati annunciati, lo saranno nelle prossime ore. A bordo campo ci sarà Alessandro Antinelli.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LAZIO

Gasperini deve pensare alla gara contro la Juventus, ma non per questo farà ovviamente turnover. Tutti i titolarissimi dentro, compreso Palomino, squalificato per la prossima gara di campionato, in vantaggio su Djimsiti. In attacco Ilicic con Zapata, Gomez alle loro spalle. Gollini tra i pali, in difesa Mancini e Masiello. Sugli esterni Hateboer e Gosens (ma occhio a Castagne), mentre come interni giocheranno Freuler e De Roon.

Immobile partirà titolare per la Lazio, con Correa che dovrebbe essere il prescelto alle sue spalle rispetto a Caicedo. Lulic e Romulo (insidiato da Marusic) esterni di centrocampo, mentre Parolo, Leiva e Luis Alberto giocheranno al centro. Milinkovic-Savic verrà convocato ma non è al top e partirà dalla panchina. In difesa, davanti a Strakosha, spazio per Acerbi, Radu ed uno tra Luiz Felipe o Bastos.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.