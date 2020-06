Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: Malinovskyi e Jony titolari

Nell'Atalanta si siede in panchina Ilicic, così come Caldara: dentro Hateboer. Lazio con Patric e Correa, recuperato Milinkovic-Savic in mezzo.

Le formazioni ufficiali di - :

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

Dopo le gare di , e , tocca ad Atalanta e Lazio scendere in campo: il big infrasettimanale va in scena a Bergamo, con punti essenziale per la corsa Scudetto e in palio. Chi rallenta è perduto, obiettivo unico, vincere.

Gasperini sceglie Gomez insieme a Zapata in attacco, mentre Ilicic parte dalla panchina per lasciare spazio a Malinovskyi. Conferma per il centrocampo, con Freuler e De Roon interni e il duo Gosens-Hateboer sugli esterni. Davanti a Gollini ci sono Toloi, Palomino e Djimsiti. Panchina per Muriel, Castagne e Caldara.

Inzaghi risponde con Correa e Immobile in avanti, punte del suo 3-5-2. Tra i pali c'è Strakosha, per l'occasione, la prima post stop, difeso da Patric, Acerbi e Radu. A centrocampo sono Lazzari e Jony a posizionarsi sulle fasce, lasciando al recuperato Milinkovic-Savic, a Cataldi e Luis Alberto il compito di partire titolari al centro.