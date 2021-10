Atalanta-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match al 'Gewiss Stadium': l'Atalanta ospita la Lazio nell'11° giornata. Tutto sul match: dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

ATALANTA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'11° giornata del campionato di Serie A si apre con l'anticipo in programma al 'Gewiss Stadium' di Bergamo tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Lazio di Maurizio Sarri.

Gli orobici non vincono in casa in campionato da oltre un mese, vale a dire dalla sfida contro il Sassuolo del 21 settembre scorso, terminata col risultato di 2-1. Poi la sconfitta contro il Milan e il pari in extremis con l'Udinese.

Quello contro i neroverdi resta l'unico successo fino ad ora tra le mura amiche dell'Atalanta, che ha collezionato due pari e due sconfitte nello stadio di casa.

Anche la Lazio vuole invertire il trend lontano dall'Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri ha conquistato un solo successo in trasferta, a Empoli nella prima giornata. Successivamente sono arrivate le sconfitte contro Milan, Bologna e Verona, con 9 goal subiti e appena 1 realizzato, oltre al pari del 23 settembre a Torino contro i granata di Juric.

Nel turno infrasettimanale, l'Atalanta ha superato in trasferta la Sampdoria in rimonta grazie all'autorete di Askildsen, il goal di Zapata e la magia di Ilicic, mentre alla Lazio è bastato un lampo di Pedro per battere all'Olimpico la Fiorentina e tornare al successo.

Atalanta e Lazio si sono affrontate l'ultima volta proprio al 'Gewiss Stadium'. A imporsi furono i biancocelesti con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Marusic, Correa e Muriqi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Lazio: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-LAZIO

Atalanta-Lazio si giocherà al 'Gewiss Stadium' sabato 30 ottobre 2021. Il calcio d'inizio della sfida tra orobici e biancocelesti è fissato per le ore 15.00.

Il match tra Atalanta e Lazio verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare la relativa app su smart tv compatibile oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation oppure attraverso dispositivi quali Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Gli abbonati DAZN potranno assistere alla diretta del match tra Atalanta e Lazio anche in streaming. Se si accede tramite pc o notebook sarà sufficiente collegarsi con il portale di riferimento di DAZN. Se si effettua l'accesso con smartphone o tablet sarà necessario scaricare l'app dedicata.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Le emozioni di Atalanta-Lazio verranno raccontate anche da Goal attraverso la tradizionale diretta testuale. Collegandovi al portale riceverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul match.

Gian Piero Gasperini torna dalla squalifica e si siederà nuovamente in panchina dopo il turno di stop contro la Sampdoria. Il tecnico dell'Atalanta tenta il recupero di Toloi e Demiral, che proveranno a superare i problemi fisici ed esserci contro la Lazio. Out Palomino, che ha rimediato un problema fisico a Genova contro la Sampdoria e sarà squalificato. In caso di recupero di qualche elemento in difesa, De Roon potrebbe tornare in mezzo al campo al fianco di Freuler, mentre in avanti spazio a Muriel e Zapata con Malinovskyi alle loro spalle.

Dopo il turnover contro la Fiorentina, Sarri rilancia dall'inizio Lucas Leiva in regia. Torna anche Hysaj dal 1'. Difficile la conferma dall'inizio di Luis Alberto, reduce da una grande prova contro i toscani: al suo posto può rientrare Basic. In avanti confermato il tridente formato da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Lovato, Toloi, de Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.