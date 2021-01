Atalanta-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta e Lazio si affrontano nuovamente, stavolta in Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

ATALANTA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Lazio

Atalanta-Lazio Data: 31 gennaio 2021

31 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Appena quattro giorni dopo la gara di Coppa Italia, valida per i quarti del torneo, Atalanta e Lazio si ritrovano di fronte: questa volta il big match sarà valido per la Serie A, con la prima giornata di ritorno. Si comincia a fare sul serio.

In Coppa Italia l'Atalanta è riuscita ad agguantare la semifinale grazie alla vittoria per 3-2, con Miranchuk deciviso: la Lazio è uscita sconfitta dal campo di Bergamo nonostante l'uomo in più ed ora spera di potersi prendere la propria rivincita.

Anche nella gara d'andata, invece, giocata lo scorso 30 settembre, l'Atalanta è riuscita a vincere contro la Lazio: nel primo match del 2020/2021 la Dea aveva surclassato l'Aquila all'Olimpico con il punteggio di 4-1. Doppietta per Gomez, appena ceduto al Siviglia.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Atalanta-Lazio : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO ATALANTA-LAZIO

Atalanta-Lazio si giocherà domenica 31 gennaio 2021 alle ore 15: appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo, nuovamente vuoto causa coronavirus.

Atalanta-Lazio sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile tramite una smart tv da cui scaricare l'applicazione del servizio. In alternativa, si potrà ricorrere all'utilizzo di dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick per rendere smart il proprio televisore e, dunque, usufruire dell'app di DAZN, utilizzabile anche sulle console Playstation (4 e 5) e Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso il decoder di Sky Q.

La gara tra Atalanta e Lazio valida per la ventesima giornata sarà disponibile anche in streaming: collegandosi dal proprio pc al sito ufficiale di DAZN o scaricando l'app dedicata su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

Come sempre, su Goal potrete seguire la diretta testuale di Atalanta-Lazio. Poco prima del calcio d'inizio scatterà il commento minuto per minuto, con tutte le azioni in tempo reale. Durante tutto l'arco della giornata, invece, potrete seguire il sito per restare aggiornati su notizie, probabili formazioni e quant'altro.

Rispetto alla gara di Coppa Italia, Gasperini proporrà nuovamente Zapata titolare, con Muriel in panchina: a supporto Ilicic e Pessina. Hateboer è fermo ai box, Gosens infortunato: Maehle e Ruggeri saranno gli esterni di centrocampo, in mezzo de Roon e Freuler. Davanti a Gollini spazio per Toloi, Romero e uno tra Djimsiti o Palomino..

Inzaghi pronto a schierare in attacco Correa con Immobile, panchina per Muriqi. A centrocampo il recuperato Luis Alberto verso il rientro dal 1', con Lucas Leiva e Milinkovic-Savic a completare il reparto, mentre sugli esterni agiranno Lazzari e Marusic. In porta Reina, retroguardia composta da Patric, Acerbi e Radu.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.