Atalanta-Lazio dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta e Lazio si affrontano nei quarti di Coppa Italia: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

ATALANTA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 27 gennaio 2021

27 gennaio 2021 Orario: 17.45

17.45 Canale : Rai Due

Streaming: RaiPlay

Il fato ha deciso di far incontrare Atalanta e Lazio due volte nel giro di quattro giorni: prima per i quarti di finale di Coppa Italia, poi per la 20esima giornata di . L'incontro di mercoledì, però, sarà quello più importante senza dubbio, in quanto decreterà il passaggio del turno per una delle due squadre con una partita secca.

L'Atalanta arriva ai quarti di finale di Coppa dopo aver battuto 3-1 il Cagliari agli ottavi, la Lazio invece ha battuto di misura il Parma per 2-1 allo Stadio Olimpico.

L'ultimo incontro tra le due squadre, in campionato, che risale allo scorso 30 settembre, è finito per 4-1 a favore della Dea, capace di vincere grazie ad una serata di grazia del Papu Gomez, che ormai sta per lasciare la squadra e non sarà della partita contro i biancocelesti.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Atalanta-Lazio: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-LAZIO

Atalanta-Lazio si giocherà mercoledì 27 gennaio, di pomeriggio, alle ore 17.45. Si giocherà al Gewiss Stadium, vuoto ovviamente per le norme anti-Covid 19.

Come tutte le partite di , anche questa tra Atalanta e Lazio sarà un'esclusiva della Rai, che detiene i diritti della competizione. La partita sarà visibile in particolare su Rai Due. Post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), a partire dal fischio finale della partita.

La partita Atalanta-Lazio ovviamente sarà visibile anche in , grazie alla piattaforma RaiPlay. Basterà scaricare l'applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegarsi al sito ufficiale dI RaiPlay da computer.

Come sempre, su Goal potrete seguire la diretta testuale della partita. Poco prima del calcio d'inizio scatterà il commento minuto per minuto, con tutte le azioni in tempo reale. Durante tutto l'arco della giornata, invece, potrete seguire il sito per restare aggiornati su notizie, probabili formazioni e quant'altro.

Ci sarà un turnover ridotto, visto che le partite anche in Coppa Italia cominciano adesso a pesare. Gasperini schiererà la sua riserva di lusso in attacco, ovvero Muriel, supportato da Malinovskyi e Ilicic. A centrocampo turno di riposo per De Roon, con Pessina ad accompagnare Freuler. Sugli esterni Maehle a destra, con Gosens a sinistra. Palomino chiede spazio in difesa.

Simone Inzaghi opterà per lo stesso ragionamento, con solo qualche ritocco. Ad esempio in attacco stavolta ci sarà Ciro Immobile, accompagnato da Correa. Non verrà rischiato Luis Alberto, toccherà quindi ad Andreas Pereira. Lulic potrebbe prendersi la maglia da titolare a sinistra, con Lazzari imprescindibile a destra. Acerbi non riposa in difesa.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

LAZIO (3-5-2-): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, MilinkovicSavic, Escalante, A. Pereira, Lulic; Immobile, Correa.