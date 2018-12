Atalanta-Lazio, cabala Milinkovic-Savic: un anno fa fu doppietta

Atalanta-Lazio si giocherà il 17 dicembre, proprio come un anno fa: Milinkovic-Savic fece doppietta e i biancocelesti sperano nel destino...

Atalanta-Lazio , un anno dopo. Domenica 17 dicembre i nerazzurri ospiteranno a Bergamo la squadra di Simone Inzaghi, come accaduto esattamente un anno fa , quando la data dell’incontro tra le due società fu esattamente la stessa.

Il 17 dicembre 2017 il campo sentenziò uno spettacolare 3-3. Grande protagonista fu Milinkovic-Savic , giocatore che la Lazio spera proprio di rivitalizzare contro l’Atalanta, sfruttando magari questa strana coincidenza della stessa data.

La prima parte di stagione del centrocampista serbo è stata infatti una di quelle da dimenticare. Un solo goal realizzato in diciotto presenze, tutte poco esaltanti per un pubblico abituato lo scorso anno ad ammirare uno dei giocatori più forti dell’intera Serie A.

La Lazio scommette dunque sui numeri, su quel 17 dicembre che dodici mesi fa per Milinkovic-Savic significò doppietta contro l’Atalanta, con Luis Alberto a segno per il 3-3 finale. Quelli contro i bergamaschi furono i goal numero quattro e cinque della magica stagione del centrocampista laziale, un’annata terminata poi con quattordici reti e nove assist per la gioia di Inzaghi e di tutti i tifosi biancocelesti.

Bergamo ispirò così la prima doppietta in Serie A del serbo con la maglia della Lazio, seguita poi da quelle messe a segno contro Chievo Verona e Sassuolo tra gennaio e febbraio.

A un anno esatto di distanza la Lazio spera dunque che la musica in campo possa essere la stessa, magari questa volta con una vittoria al posto di un pareggio ma con un Milinkovic-Savic ancora a suonare la carica.