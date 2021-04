Atalanta, la forza nella panchina: 15 goal dai subentrati

La squadra di Gasperini è quella che ha segnato più goal con giocatori subentrati. Tantissime alternative, soprattutto in attacco.

Dovrebbe essere la piccola tra le grandi, la cenerentola al ballo. Ed invece l'Atalanta fa ormai la voce grossa con chiunque, e non rappresenta più la piccola squadra che sorprende, ma una certezza che mese dopo mese si sta ritagliando un posto fisso tra le grandi squadre, in Italia e non solo.

La vittoria di ieri ai danni del Bologna è solo l'ennesima prova di una forza ormai sotto gli occhi di tutti. Un cinque a zero con Muriel grande protagonista: assist di tacco e raddoppio nel primo tempo su rigore. Nella ripresa un rosso a Schouten chiude i giochi: il Bologna si sfalda mentre l'Atalante va tre volte a segno con, Freuler, Zapata e Miranchuk.

Proprio il calciatore russo, entrato dalla panchina, mette la firma ed il timbro su un dato che fa capire più di ogni altro la dimesione che ha raggiunto la squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

L’Atalanta infatti è la squadra che ha segnato più goal con giocatori partiti dalla panchina in questa Serie A: 15, di cui 11 in casa.

Questo cosa vuol dire? L'Atalanta può contare sulla rosa forse più lunga della Serie A, o meglio quella con le alternative più valide e più pronte dalla panchina. Soprattutto nel reparto offensivo.

Prendiamo come esempio proprio la partita di ieri: dalla panchina è entrata gente come Ilicic, Pessina e Miranchuk; nella partita precedente contro la Roma, Gasperini aveva lanciato in campo Muriel e Pasalic nella ripresa. Gente che probabilmente giocherebbe titolare un po' ovunque in Serie A.

Nella vittoria fondamentale contro la Juventus del 18 aprile, Gasperini ha cambiato la partita proprio con i cambi, pescando Malinovskiy dal cilindo. Una vittoria in una partita che, normalmente, doveva spettare ad una squadra come la Juventus cambiare con gli ingressi dalla panchina.

A proposito del calciatore ucraino, tanto per far capire il suo momento di forma: a partire da marzo 2021 Ruslan Malinovskiy ha preso parte a 10 goal in Serie A (4 reti e 6 assist), piú di qualsiasi centrocampista in questo periodo nei top-5 campionati europei.

L'ucraino si è aggiunto alla potenza di fuoco offensiva della Dea, che anche quest'anno conta sul miglior attacco del campionato. Solo tre squadre hanno segnato almeno 5 goal in 4 diverse partite dei top-5 campionati europei 2020/21: Barcellona, Bayern Monaco e Atalanta.

Una clamorosa statistica che ormai l'Atalanta ha fatto diventare normalità negli ultimi anni.