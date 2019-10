Atalanta ko, Gasperini a testa alta: "Preferisco provare sempre a giocare"

Niente impresa. L' torna dall' con un 5-1 pesantissimo sul groppone. Troppo forte il campione d'Inghilterra in carica per la formazione di Gian Piero Gasperini, intervenuto davanti alle telecamere di 'Mediaset' al termine del match dell'Etihad.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Indubbiamente il risultato è pesante, il rammarico è che quando siamo andati in vantaggio speravamo di tenere la partita più aperta. Per il resto è chiaro che il City è una grandissima squadra, partiti in vantaggio potevamo fare qualcosa in più".