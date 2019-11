Atalanta ko, Gasperini: "Rosso Ilicic? Se vanno fuori entrambi è diverso"

L' interrompe la strisca di risultati utili consecutivi contro un grande , complice anche l'espulsione di Ilicic prima dell'intervallo: Gasperini si è soffermato proprio sull'episodio che ha indirizzato il match.

Intervistato ai microfoni di 'DAZN', l'allenatore nerazzurro si aspettava un cartellino rosso anche per Lykogiannis:

Una Dea comunque meno brillante del solito contro un avversario in grande forma:

"Non abbiamo avuto un buon approccio alla gara, loro hanno avuto un altro passo, noi siamo rimasti sotto giri. Partita sciupata soprattutto nella prima parte. In vista del City non sono preoccupato. La testa è fondamentale e oggi non era a posto. Ci buttiamo nella Champions, i tempi sono spesso ristretti, i nostri avversari hanno un giorno in più ma cercheremo di fare il possibile”.