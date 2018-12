Atalanta-Juventus, Ronaldo in panchina: prima esclusione per il portoghese

Niente Atalanta-Juventus per Cristiano Ronaldo che godrà di un po' di riposo. Massimiliano Allegri: "Finalmente vedrò la gara insieme a lui".

Prima o poi sarebbe dovuto arrivare anche questo momento: Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina in occasione di Atalanta-Juventus, dopo aver giocato tutte le precedenti gare da titolare, senza un minimo di tregua se si esclude quella interna con lo Young Boys in cui era squalificato.

Riposo meritato per l'asso portoghese, autore di 12 goal fin qui in stagione, quasi tutti decisivi per portare a casa la vittoria, come quello nel derby della Mole: un rigore discusso e trasformato con freddezza estrema, dote propria soltanto dei grandi campioni.

A Bergamo guarderà per la prima volta i suoi compagni dalla panchina, una 'stranezza' anche per Massimiliano Allegri che si è espresso così a riguardo nella conferenza stampa della vigilia.

"Cristiano andrà in panchina: per una volta potrò guardare la partita insieme a lui. Sono felice di quello che sta facendo con noi, la sua partenza è stata positiva, la migliore di sempre. A marzo avremo bisogno di lui nelle sfide in cui dovrà essere decisivo come ha fatto negli ultimi anni".

L'esclusione di Ronaldo permetterà a Douglas Costa di scendere in campo dal primo minuto nel tridente con Mandzukic e Dybala: l'ultima volta che il brasiliano è stato schierato da titolare risale al 12 dicembre scorso in Svizzera nel ko con lo Young Boys.

A centrocampo non ci sarà l'influenzato Matuidi, turnover anche per Pjanic: reparto inedito con Khedira, Emre Can e Bentancur. Allegri dovrebbe lasciar fuori pure Bonucci, con Rugani pronto a sostituirlo al centro della difesa dove farà coppia con Chiellini.

Nell'Atalanta mancheranno per squalifica sia Palomino che Toloi: retroguardia completamente diversa con l'inserimento di Djimsiti e Mancini, nel terzetto completato da Masiello. Pessina favorito su Pasalic per sostituire De Roon in mediana, Ilicic e Zapata davanti con Gomez a supporto. Assente Adnan, impegnato in Coppa d'Asia con il suo Iraq.

Queste le probabili formazioni di Atalanta-Juventus:

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa.

