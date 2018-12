Atalanta-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta ospita la capolista Juventus nella 18ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita la Juventus capolista di Massimiliano Allegri nella 18ª giornata di Serie A. La Dea è 9ª in classifica a pari merito con la Roma a quota 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, Madama guida la graduatoria imbattuta con 49 punti ottenuti con 16 vittorie e un pareggio.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Fra i nerazzurri l'attaccante colombiano Duvan Zapata è il miglior realizzatore con 7 goal in 17 presenze, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il giocatore più prolifico dei campioni d'Italia con 11 reti in 17 partite giocate. L'Atalanta è reduce da 2 vittorie consecutive e una sconfitta, la Juventus ha collezionato 8 vittorie consecutive.

Scelti da Goal Calciomercato: i calciatori in scadenza nel 2019

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-JUVENTUS

Atalanta-Juventus si giocherà mercoledì 26 dicembre 2018 allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Sarà il 113° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE ATALANTA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La partita Atalanta-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-JUVENTUS

Problemi in difesa per Gasperini, che dovrà fare a meno di Palomino e Toloi per squalifica: spazio dal 1' a Djimsiti e Masiello, con Mancini e Castagne a giocarsi la terza maglia. Assenza pesante anche a centrocampo, dopo che De Roon è finito ko nei primi minuti della sfida col Genoa: al suo posto giocherà uno tra Pessina e Pasalic. In attacco probabile conferma per il terzetto formato da Gomez, Ilicic e Duvan Zapata. Indisponibile Adnan, impegnato in Coppa d'Asia.

Allegri dovrà rinunciare ancora a Cancelo e Cuadrado oltre che a Barzagli, e perde per infortunio anche Bernardeschi, vittima di un problema muscolare. Il tecnico livornese in attacco dovrebbe concedere il primo riposo a Cristiano Ronaldo, con Douglas Costa a completare il reparto assieme a Dybala e Mandzukic. In difesa conferma per De Sciglio a destra, mentra Benatia farà rifiatare uno tra Bonucci o Chiellini. A centrocampo il turnover potrebbe spedire in panchina Pjanic, con Emre Can e Bentancur titolari assieme a Matuidi.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. .

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa.