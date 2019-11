Atalanta-Juventus, Palomino carico: "Cristiano Ronaldo non fa paura"

L'Atalanta si appresta ad aprire il nuovo turno di Serie A affrontando a Bergamo la Juventus capolista.

Non è un momento esaltante per l' di Gasperini, che tra una Champions deludente (prevededibile, visto il grado di esordiente in un girone di club a dir poco abituati ai tornei europei) e una flessione in campionato, sta cercando la scintilla per riprendere il suo gran cammino. Magari la vittoria contro la .

Al Gewiss Stadium di Bergamo arriva infatti la capolista di , per un big match che può significare tanto. Per la Juventus espugnare un campo così difficile porterebbe ad un forte segnale nei confronti dell' , di corsa agli stessi livelli bianconeri (o quasi, vista l'unica sconfitta proprio con Madam).

Per l'Atalanta battere Cristiano Ronaldo e soci darebbe nuova fiducia all'ambiente, un po' demoralizzato in seguito alla sconfitta con il e al pareggio contro la . Non vince da fine ottobre, ora la sfida alla squadra che domina in lungo e in largo da anni, sempre un po' in difficoltà però a Bergamo.

E' uno dei leader dell'Atalanta, Palomino, a suonare la carica in vista della Juventus, intervistato da BergamoTv:

"No, non abbiamo paura di Cristiano Ronaldo. Ma dovremo fare attenzione, è una squadra con tanti giocatori d'esperienza".

Negli ultimi cinque incontri a Bergamo tra Serie A e Coppa , in una sola occasione la Juventus è riuscita ad espugnare il campo nerazzurro, rimediando anche la famosa sconfitta per 3-0 della scorsa stagione. In cui erano titolari proprio Palomino da una parte e Cristiano Ronaldo dall'altra.

Si aprirà proprio a Bergamo il nuovo turno di Serie A post pausa delle Nazionali: alle 15 una gara che dirà molto sul proseguo della giornata e dello stesso campionato, con , , Cagliari e Inter ampiamente interessate per una lotta Champions e un duello Scudetto che comincia realmente ad accendersi.