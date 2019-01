Atalanta-Juventus, le pagelle: Zapata cecchino, Ronaldo impalpabile

Prova da dimenticare per Cristiano Ronaldo, disastrosi De Sciglio e Cancelo. Zapata non sbaglia mai, Castagne motorino inesauribile.

ATALANTA

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

BERISHA 6.5: Serata da ordinaria amministrazione, pochi interventi e tutti sicuri. Bene specialmente nelle prese aeree.

TOLOI 7: Tiene magistralmente la posizione, elevandosi nel gioco d'anticipo.

PALOMINO 7: Duro e, soprattutto, proficuo. Con le buone o con le cattive la sostanza non cambia: maiuscolo. (89' MASIELLO SV).

DJIMSITI 7.5: Eccelle nella marcatura stretta, il tutto non avventurandosi in tematiche pericolose.

HATEBOER 6.5: Nulla di trascendentale, ma l'affidabilità certamente dalle sua parti non manca. Affatto.

DE ROON 7: Giganteggia in mezzo al campo, mettendo in mostra un ricco bagaglio tecnico. (90' GOSENS SV).

FREULER 7: Solito motorino instancabile, che pressa tutto e tutti.

CASTAGNE 7: Crea la superiorità numerica spesso e volentieri, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore prezioso e duttile. Come se non bastasse, si toglie pure la soddisfazione del goal.

ILICIC 6: E' costretto a lasciare anzitempo la sfida per un problema muscolare. (26' PASALIC 6.5: Fa il suo).

GOMEZ 7: Qualità, ma anche tanto lavoro sporco. Generosità al potere.

ZAPATA 8: Fenomenale. Non ci sono altri aggettivi per descrivere il bomber colombiano che, ancora una volta, rende maledettamente dura la vita alla Signora. Doppietta e tanti saluti.

JUVENTUS

SZCZESNY 5.5: Non può nulla sul primo goal orobico, mentre nel raddoppio non appare un mostro di reattività. Nega la gioia personale al Papu, si inchina al solito Zapata.

DE SCIGLIO 4: Parte sulla fascia destra e, per causa di forza maggiore, è costretto a fare il centrale. Non è il suo ruolo. E, anch'egli, la commette grossissima.

RUGANI 5: Zapata è un cliente scomodo e fatica, in lungo e in largo, a contenerlo. Con l'uscita del capitano bianconero, poi, iniziano i veri dolori.

CHIELLINI 6: Altro giro, altro problema al polpaccio destro. Apprensione in vista di Madrid (27' CANCELO 4.5: Regala alla Dea il lampo che apre le marcature, combinandone di ogni colore).

ALEX SANDRO 4.5: Impreciso con la sfera tra i piedi, poco accorto in fase difensiva.

KHEDIRA 4.5: Non è in condizione e lo si nota palesemente. Lento e scolastico, proprio ciò che non ti puoi permettere a Bergamo. (71' PJANIC 5: Sbaglia completamente l'approccio).

BENTANCUR 5.5: Prova a dare un po' di brio alla manovra, ma i compagni lo assistono poco e male. Ci rinuncia con il trascorrere dei minuti.

MATUIDI 4.5: Cerca l'ampiezza, ma trova ripetutamente il muro tra le linee eretto dalla retroguardia orobica. Poca fluidità di manovra. Insomma, non una novità.

BERNARDESCHI 5.5: Spostato da una fascia all'altra, fa registrare qualche giocata di livello. Tuttavia non è serata da fioretto.

DYBALA 5: Si abbassa, come sempre, per favorire lo sviluppo della manovra. Detto questo, trova enormi problemi a scovare la giusta posizione. (62' DOUGLAS COSTA 5: Impalpabile).

RONALDO 5: Non vive, dal punto di vista atletico, un periodo particolarmente felice. Si adegua al motivo della serata.