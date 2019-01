Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: Bernardeschi e Ronaldo titolari

Allegri non rinuncia a Cristiano Ronaldo, nel tridente con Dybala c'è pure Bernardeschi. Gasperini con Zapata terminale d'attacco.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus:

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gasperini si affida all'undici titolare classico, ad eccezione di Djimsiti che prende il posto di Masiello e Mancini nel terzetto difensivo con Toloi e Palomino. Hateboer e Castagne esterni, Ilicic e Gomez trequartisti con Zapata a fare da punto di riferimento in avanti.

Allegri cambia a centrocampo: non c'è Pjanic, spazio per Bentancur con Khedira e Matuidi mezzali. Promozione a titolare per Bernardeschi nel tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo. De Sciglio al posto di Cancelo sulla destra, Alex Sandro vince il ballottaggio con Spinazzola sull'out opposto. Rugani e Chiellini al centro della difesa davanti a Szczesny.