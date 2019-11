Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: Bentancur titolare

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus: Bentancur parte titolare a centrocampo. Panchina per Ramsey e Douglas Costa: c'è Bernardeschi.

Le formazioni ufficiali di - :

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Barrow.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Higuain, Dybala.

Gasperini esclude Muriel e sceglie Barrow in attacco, dove mancano per squalifica Ilicic e Malinovskiy. A supporto Gomez e Pasalic. Sulle fasce Hateboer e Gosens, in difesa Toloi, Djimsiti e Palomino.

Bianconeri senza Alex Sandro in difesa: al suo posto, come contro il , ancora Mattia De Sciglio. Rimane invariato il resto della difesa, con Cuadrado preferito a Danilo a destra.

A centrocampo ci sarà Bentancur con Khedira e Pjanic, mentre Bernardeschi agisce sulla trequarti dietro le due punte Higuain e Dybala. Panchina per Ramsey e per Douglas Costa.

