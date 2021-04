Atalanta-Juventus, infortunio per Chiesa: è costretto a uscire

Nel secondo tempo della gara di Bergamo, il giocatore di Pirlo ha lasciato il campo per un problema muscolare.

Con Morata e Dybala titolari insieme dopo cinque mesi, senza Cristiano Ronaldo, la Juventus ha schierato come di consueto anche Federico Chiesa per l'essenziale sfida in chiave Champions contro l'Atalanta. La gara dell'ex Fiorentina però si è conclusa a inizio primo tempo.

Chiesa, infatti, è stato costretto a lasciare il terreno di Bergamo per un problema muscolare che andrà valutato nei prossimi giorni. Juventus in ansia in vista delle prossime sfide, sopratutto considerando l'infrasettimanale imminente che attende i bianconeri di Pirlo.

L'esterno ha chiesto il cambio fermandosi per tempo, quindi non dovrebbe trattarsi di uno stiramento. Il suo utilizzo per la gara contro il Parma del prossimo mercoledì appare però ovviamente in dubbio. Difficilmente, dopo essere uscito dal campo, sarà rischiato.