Atalanta-Juventus, in palio la semifinale di Coppa Italia: Zapata sfida Ronaldo

L'Atalanta sogna di fermare ancora la Juventus e si affida al suo bomber: Duvan Zapata ha già siglato una doppietta contro i bianconeri in campionato.

L'Atalanta sogna lo sgambetto alla Juventus nella gara valida per i quarti di Coppa Italia in programma stasera all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo.

Gli orobici d'altronde sono l'unica squadra italiana insieme al Genoa a non avere ancora perso in questa stagione contro i bianconeri. La gara di campionato giocata il giorno di Santo Stefano infatti è terminata sul 2-2. I grandi protagonisti? Duvan Zapata e Cristiano Ronaldo, ovviamente.

Il primo in quell'occasione ha realizzato una doppietta, mentre il secondo era partito dalla panchina ma una volta subentrato ha evitato la prima sconfitta della Juventus in campionato con un colpo di testa in mischia.

Ecco perché gli occhi saranno ancora puntati soprattutto su Duvan Zapata e Cristiano Ronaldo, che stasera dovrebbe essere regolarmente al suo posto nel tridente completato da Dybala e Bernardeschi (favorito su Douglas Costa).

I due peraltro sono attualmente appaiati anche nella classifica cannonieri della Serie A con 15 goal a testa in 21 presenze, entrambi secondi dietro l'eterno Quagliarella.

Atalanta e Juventus vivono un buon periodo di forma come dimostra la strepitosa rimonta degli orobici contro la Roma, gara rispetto alla quale Gasperini cambierà pochissimi uomini.

In difesa potrebbe rivedersi Palomino al posto di Mancini, mentre a centrocampo tornerà Freuler dal 1'. Probabile la conferma di Castagne a sinistra. In attacco ovviamente, dietro l'intoccabile Zapata, agiranno Ilicic e Gomez.

Scelte obbligate in difesa per Allegri che deve fare a meno degli infortunati Barzagli e Bonucci: i centrali saranno Rugani e Chiellini, a destra torna Cancelo con Spinazzola che spera in una maglia da titolare contro la sua ex squadra.

In cabina di regia invece rientra Pjanic dopo l'infortunio rimediato in Supercoppa Italiana, accanto a lui Bentancur e Matuidi. Il nuovo acquisto Caceres si accomoda subito in panchina.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Dijmsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Spinazzola; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.