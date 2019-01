Atalanta-Juventus: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Atalanta e Juventus si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Coppa Italia entra nel vivo con Atalanta - Juventus, terza sfida dei quarti di finale, che vedono in campo 8 delle prime 9 squadre della classifica di Serie A. La corazzata Juventus, messo quasi già in cassaforte il campionato visto il vantaggio abissale sul Napoli, è intenzionata a non lasciare nulla per strada, con l'obiettivo finale di alzare a fine stagione tutti i trofei possibili.

I bianconeri vanno a fare visita all' Atalanta di Gasperini, ormai stabilmente a ridosso della zona Champions League: è il remake della sfida di campionato andata in scena il 26 dicembre scorso sempre in casa nerazzurra e terminata 2-2. Se da allora la Juve ha fatto il pieno in 4 gare, inclusa la Supercoppa vinta sul Milan, dal canto suo l'Atalanta non ha mai perso (3 vittorie e un pari) segnando addirittura 16 goal nelle 4 gare disputate, con un Zapata inarrestabile.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-JUVENTUS

Atalanta-Juventus si disputerà mercoledì 30 gennaio alle 20.45, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Sarà una gara secca, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità al fischio finale.

DOVE VEDERE ATALANTA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Come tutte le partite dell'attuale edizione della Coppa Italia, Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta dalla Rai: visione in chiaro per tutti su Rai Uno, con collegamento a partire dalle 20.30. Il match sarà fruibile anche in streaming tramite la piattaforma Rai Play, senza bisogno di alcuna registrazione.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-JUVENTUS

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.