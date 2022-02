Atalanta-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Juventus

Atalanta-Juventus Data: 13-02-2022

13-02-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Atalanta ospita la Juventus nell'altro big match del 25° turno di Serie A.

Al Gewiss Stadium va in scena un autentico spareggio in chiave quarto posto che a fine anno significherebbe accesso diretto alla prossima edizione della Champions League.

I nerazzurri vengono dal clamoroso tonfo casalingo contro il Cagliari, corsaro grazie alla doppietta di Pereiro.

Un pomeriggio difficile per la formazione di Gasperini, fiaccata anche dall'espulsione di Musso e dal nuovo infortunio di natura muscolare rimediato da Zapata.

La sconfitta degli orobici ha favorito il sorpasso in classifica proprio da parte della Juventus, anche se i bergamaschi hanno sempre una partita da recuperare contro il Torino.

I bianconeri, infatti, si sono portati virtualmente al quarto posto grazie ai due nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria, decisivi nel giorno del loro esordio in maglia zebrata contro il Verona.

La truppa Allegri si presenta dunque al faccia a faccia del Gewiss Stadium con due punti di margine in classifica.

Alla gara d'andata, giocata il 27 novembre, risale l'ultima sconfitta in campionato della Juve, piegata dalla rete decisiva di Zapata.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-JUVENTUS

Atalanta-Juventus si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo domenica 13 febbraio 2022. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE ATALANTA-JUVENTUS IN TV

Il match tra Atalanta e Juve verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare l'app su una moderna smart tv oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console (Xbox o PlayStation), o attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

ATALANTA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Sempre attraverso DAZN sarà possibile seguire la diretta streaming del match di Bergamo. Basterà collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app a seconda del dispositivo con il quale si effettuerà l'accesso.

IN DIRETTA SU GOAL

Atalanta-Juventus tutta da vivere anche su GOAL grazie al tradizionale appuntamento con la cronaca testuale che vi narrerà ogni attimo del confronto del Gewiss Stadium. Collegandosi al sito ufficiale, gli utenti potranno seguire in tempo reale l'annuncio delle formazioni, la diretta scritta del match e le voci dei protagonisti nel post gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida del Gewiss Stadium verrà raccontata da Stefano Borghi, affiancato in telecronaca da Francesco Guidolin.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-JUVENTUS

Sportiello favorito su Rossi per rimpiazzare lo squalificato Musso. In difesa rientra Demiral, con Djimsiti nel terzetto favorito per rimpiazzare l'acciaccato Palomino, mentre a centrocampo torna de Roon al fianco di Freuler con Maehle largo a sinistra. Pessina (o Pasalic) e Malinovskyi (o Boga) a sostegno di Muriel.

In casa bianconera si rivedono Bonucci e Locatelli al centro dei rispettivi reparti. Danilo e De Sciglio verso la conferma in qualità di terzini. Chanche per Rabiot con Zakaria in mediana. Davanti tridente con Dybala e Morata ai lati di Vlahovic, anche se spera pure Cuadrado.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.