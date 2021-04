Atalanta-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta sfida in casa la Juventus nello scontro Champions della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

ATALANTA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Juventus

Atalanta-Juventus Data: 18 aprile 2021

18 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

L' Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida in casa la Juventus di Andrea Pirlo nel big match della 31ª giornata di Serie A, in quello che rappresenta uno scontro diretto per la zona Champions League. Entrambe le squadre restano in lizza per il 2° posto: i piemontesi sono terzi in classifica con 62 punti, frutto di 18 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, i bergamaschi seguono in quarta posizione a quota 61, con un cammino di 18 successi, 7 pareggi e 5 k.o.

La Vecchia Signora dista appena una lunghezza dal Milan, che si trova invece a 2 punti dalla Dea. Nei 58 precedenti in Serie A disputati in casa di quest'ultima, la Juventus conduce con 27 vittorie a fronte di 24 pareggi e appena 7 successi dei nerazzurri. Durante la gestione Gasperini, in particolare, l'Atalanta non ha mai sconfitto in campionato i bianconeri.

L'ultimo successo interno (e assoluto) in Serie A dei lombardi contro Madama risale a 20 anni fa: il 3 febbraio 2001 la squadra di Giovanni Vavassori sconfisse 2-1 in rimonta i bianconeri di Carlo Ancelotti con le reti di Lorenzi e Nicola Ventola. Da allora si sono registrate 11 vittorie della Juventus e 4 pareggi in 15 partite. Tra le squadre affrontate almeno 3 volte nel torneo, inoltre, quella piemontese è la squadra contro cui il tecnico di Grugliasco ha la peggior media punti: 0,59 in 22 partite (13 sconfitte, 7 pareggi, 2 vittorie).

L'Atalanta è reduce da una striscia positiva di 4 vittorie consecutive in campionato, mentre la Juventus ha riportato due vittorie, fra cui quella nella recente sfida contro il Genoa, una sconfitta e un pareggio nelle precedenti 4 giornate. Il colombiano Luis Muriel, che ha realizzato finora 18 goal, è il bomber della Dea in campionato, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo guida la classifica marcatori della Serie A con 25 reti all'attivo.

La difesa bianconera dovrà prestare grande attenzione anche a Duvan Zapata: la punta ex Napoli ha messo a segno infatti 7 reti nelle ultime 8 partite giocate in tutte le competizioni con la Vecchia Signora. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO ATALANTA-JUVENTUS

Atalanta-Juventus si disputerà il pomeriggio di domenica 18 aprile 2021 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Daniele Orsato di Schio e sarà la 118ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

Il big match Atalanta-Juventus sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della sfida sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Sarà possibile seguire l'attesa sfida Atalanta-Juventus anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS.

L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette a chi acquista il pacchetto Sport di seguire anche le partite di Serie A.

Dopo il fischio d'inizio avrete poi gli aggiornamenti live minuto per minuto fino al fischio finale.

Assenza pesante per Gasperini, che non disporrà di Romero, squalificato, per la delicata sfida con i bianconeri, oltre che dell'infortunato Hateboer. Davanti al portiere Gollini, la difesa dei bergamaschi, che scenderanno in campo con il 4-2-3-1 visto all'opera nelle ultime settimane, vedrà dunque Toloi e Gosens terzini, con Palomino e Djimsiti centrali. I due mediani saranno De Roon e Freuler. Davanti Malinovskyi (o Maehle), Pasalic e Muriel sosterranno sulla trequarti l'unica punta Duvan Zapata.

Pirlo avrà tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per l'infortunato Bernardeschi, e dovrà sciogliere due dubbi, entrambi a centrocampo: il primo è nel ruolo di ala destra, per il quale Kulusevski è favorito su McKennie e Alex Sandro, il secondo nel ruolo di interno sinistro, con Rabiot in vantaggio su Arthur. Fra i pali ci sarà Szczesny, in difesa Cuadrado e Danilo saranno i terzini, con De Ligt e Demiral a comporre la coppia centrale (difficile l'impiego dal 1' di Bonucci, ancora convalescente dopo essersi negativizzato dal Covid). In mezzo al campo Bentancur affiancherà l'ex PSG, mentre a sinistra giocherà Chiesa. In attacco si va verso una nuova panchina per Dybala: a partire dal 1' saranno nuovamente lo spagnolo Morata e Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.