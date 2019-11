Atalanta-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta sfida la Juventus nel 1° anticipo della 13ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini ospita la capolista di Maurizio Sarri nell'anticipo che apre la 13ª giornata del campionato di . I bergamaschi sono quinti in classifica assieme alla con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, mentre la Vecchia Signora comanda la graduatoria ancora imbattuta con un cammino di 10 vittorie e 2 pareggi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I bianconeri sono anche in vantaggio nei 57 precedenti fra le due squadre disputati in Serie A in casa della Dea, visto che hanno vinto 26 volte a fronte di 24 pareggi e di 7 vittorie atalantine. L'ultimo successo nerazzurro in casa risale al 3 febbraio 2001, ovvero alla gara che vide la squadra di Giovanni Vavassori imporsi 2-1 su quella di Ancelotti grazie alle reti di Lorenzi e Ventola (autogoal di Massimo Paganin per i bianconeri).

Da allora la Juventus non ha più perso contro l'Atalanta, nemmeno nelle partite casalinghe, ottenendo 75 punti sugli 87 complessivi disponibili (23 le vittorie e 6 i pareggi). Madama è anche la squadra che ha battuto più volte i lombardi in Serie A, ben 64 volte. I ragazzi di Gasperini non saranno però un avversario semplice per i Campioni d' : i 22 punti conquistati nelle prime 12 partite rappresentano un primato positivo nella storia della società.

Per la Juventus i 32 punti conquistati nelle prime 12 partite rappresentano d'altro canto la sua 3ª miglior partenza di sempre dopo il 2005/2006 con Capello (33) e il 2018/2019 con Allegri (34).

Luis Muriel è il bomber della Dea con 8 goal segnati in questo campionato, mentre Cristiano Ronaldo, che salterà il match per il protrarsi dei problemi al ginocchio destro, è il giocatore più prolifico fra i bianconeri con 5 goal. L'Atalanta è inoltre la seconda vittima preferita in Serie A di Gonzalo Higuain, visto che il 'Pipita' è andato a segno 9 volte in campionato contro i bergamaschi, e in ben 7 partite. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATALANTA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Juventus

Atalanta-Juventus Data: 23 novembre 2019

23 novembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ATALANTA-JUVENTUS

Atalanta-Juventus si giocherà il pomeriggio di sabato 23 novembre 2019 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi di Firenze, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 115° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva l'anticipo Atalanta-Juventus, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Ad occuparsi della telecronaca sarà Fabio Caressa, che sarà coadiuvato da Beppe Bergomi al commento tecnico.

Al termine della gara sarà possibile seguire le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Live', condotto in studio da Marco Cattaneo.

Per gli abbonati Sky sarà possibile seguire la sfida Atalanta-Juventus in diretta attraverso Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione.

In alternativa è da considerare anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Gasperini dovrà fare a meno di pedine importanti nell'undici titolare, visto che Ilicic e Malinovskyi mancheranno per squalifica, e che Duvan Zapata, ormai prossimo al rientro dopo l'infortunio, non è stato convocato. Davanti dunque il peso dell'attacco ricadrà su Muriel, reduce dagli impegni con la sua Nazionale e anche lui non al meglio sul piano fisico ma regolarmente convocato. Dietro il colombiano sulla trequarti dovrebbe esserci spazio per Pasalic affianco al 'Papu' Gomez. A centrocampo a destra Hateboer è in vantaggio su Castagne, il belga è in concorrenza anche con Gosens sull'altra corsia ma anche in questo caso non parte favorito. In mezzo tornerà invce lo svizzero Freuler dopo l'infortunio e farà coppia con De Roon. In difesa, davanti al portiere Gollini, Djimsiti potrebbe spuntarla su Masiello per completare la linea a tre con Toloi e Palomino.

Assenza pesante in attacco per Sarri, che non potrà disporre del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo: CR7 ha accusato nuovamente fastidio al ginocchio ed è stato lasciato a casa per poter recuperare pienamente dal problema. Toccherà dunque al 'Pipita' Higuain comporre un tandem tutto argentino con Dybala. Alle loro spalle sulla trequarti Bernardeschi appare in leggero vantaggio su Ramsey. A centrocampo, vistio anche il forfait per infortunio di Rabiot, sarà Matuidi ad affiancare il regista Pjanic e Khedira. Grave assenza anche in difesa sulla corsia di sinistra: al posto dell'infortunato Alex Sandro spazio a De Sciglio, con Danilo favorito a destra su Cuadrado. Fra i pali Szczesny, mentre la coppia centrale vedrà nuovamente De Ligt accanto a Bonucci.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Higuain.