Atalanta-Juventus, Batistuta contro gli arbitri: "Utilizzo del VAR ridicolo"

L'ex attaccante di Roma e Fiorentina ha criticato la direzione arbitrale di Atalanta-Juventus: "C'è ancora troppa discrezione".

Un match giocato su alti ritmi, una vittoria che vale oro per la capolista, capace di ribaltare il risultato nel finale grazie alla qualità della coppia Higuian-Dybala. Non è piaciuta a tutti però la direzione arbitrale sul campo dell': Gabriel Omar Batistuta ha puntato il dito contro l'utilizzo del VAR, protagonista a Bergamo in più di una situazione.

L'ex attaccante di e ha commentato senza troppi giri di parole l'uso della tecnologia tramite il proprio profilo 'Twitter':

"Guardo Atalanta-Juventus. L'utilizzo de VAR in questo modo mi sembra ridicolo. C’è ancora molta discrezione da parte dell’arbitro. Ci sono ancora tante cose da migliorare".

Mirando #AtalantaJuventus

El uso actual del Var aparte de aburrido me parece ridículo.

Todavía mucha discreción del árbitro.

Demasiadas cosas por mejorar #SerieA — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) November 23, 2019

Ancora tanti gli episodi dubbi soprattutto sui falli di mano in area di rigore e non: i giocatori dell'Atalanta protestavano per un tocco di braccio di Cuadrado prima del goal della rimonta bianconera, mentre Batistuta non fa mancare il suo punto di vista in qualità di spettatore.