Atalanta-Juventus: Allegri espulso per proteste dopo il goal di Zapata

Allegri espulso dall'arbitro Pasqua dopo il secondo goal dell'Atalanta. Il tecnico bianconero per proteste si è tolto pure la giacca.

Situazione complicata per la Juventus in quel di Bergamo. I bianconeri hanno infatti concluso il primo tempo sotto di due goal, realizzati da Castagne e Zapata .

Come se non bastasse i campioni d'Italia saranno costretti a giocare tutta la ripresa senza capitan Chiellini ( infortunato, al suo posto è entrato il portoghese Cancelo ) e senza Allegri in panchina.

Il tecnico, dopo il 2-0 siglato dal bomber orobico, ha infatti protestato nei confronti del quarto uomo La Penna per il mancato fischio di un fallo nei confronti di Dybala (togliendosi pure la giacca) e per questo motivo è stato allontanato dal campo dall'arbitro del match, Pasqua, che ha estratto il cartellino rosso nei suoi confronti.