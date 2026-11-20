Domenica tornano ad affrontarsi in campo ma Atalanta-Inter negli ultimi anni è stata una sfida molto accesa soprattutto fuori dal rettangolo verde per ragioni di mercato. I nerazzurri di Milano, infatti, hanno cercato di acquistare prima Ademola Lookman e poi Marco Palestra. Ed entrambe le volte senza risultati seppure per motivi diversi.
I rapporti tra le due società, in realtà, restano ottimi. Ma molti tifosi dell'Inter non hanno digerito l'intransigenza dell'Atalanta in sede di trattativa. Anche se nel caso di Palestra è stata decisiva soprattutto la volontà del giocatore che ha preferito il Chelsea.
IL CASO LOOKMAN
Tutto nasce un anno e mezzo fa, nell'estate 2025, quando l'Inter mette Ademola Lookman in cima alla lista dei desideri per regalare a Chivu un'alternativa nel reparto offensivo con caratteristiche molto diverse rispetto agli altri attaccanti già presenti in rosa.
Il nigeriano spinge per il trasferimento a Milano ma di mezzo si mette l'Atalanta che non vuole cederlo e rifiuta le offerte dell'Inter, l'ultima delle quali superiore ai 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus.
La società bergamasca non vuole cedere Lookman in Italia e costringe di fatto l'Inter a cambiare obiettivo, mentre il nigeriano resta controvoglia per altri sei mesi prima di trasferirsi all'Atletico Madrid dove attualmente non è un punto fermo nell'undici titolare di Simeone nonostante numeri complessivamente piuttosto buoni.
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Il presidente Marotta spiegherà così il mancato arrivo di Lookman all'Inter: "Ne abbiamo parlato, non lo nego. L’Atalanta non l’ha messo sul mercato e ne aveva pieno diritto. Era un’opportunità".
IL NO DI PALESTRA
Svolgimento diverso ma finale identico la scorsa estate, quando l'Inter torna a bussare alle porte dell'Atalanta per acquistare Marco Palestra. L'esterno, reduce da una buona stagione in prestito al Cagliari, stavolta è sul mercato. A Bergamo, come sempre, non si fanno sconti ma le porte sono aperte.
La sensazione è che le parti possano presto trovare un accordo anche perché il giocatore ha già dato la sua parola all'Inter, che arriva ad offrire circa 50 milioni di euro. Poi però qualcosa cambia improvvisamente quando sulla scena irrompe il Chelsea, che offre di più all'Atalanta ma soprattutto propone un ingaggio nettamente superiore a Palestra.
Palestra alla fine si trasferisce a Londra, l'Atalanta incassa poco meno di 60 milioni di euro mentre a Marotta non resta che recriminare per quello che viene vissuto come un voltafaccia del giocatore: "Palestra è venuto meno a un impegno con l'Inter, l'agente ha scelto un'altra strada e ci siamo dovuti arrendere".
Parole che non sono piaciute ovviamente al procuratore di Palestra, Alessandro Lucci, che ha replicato: "La direzione sportiva dell'Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull'opportunità di completare il trasferimento del ragazzo.
Ma l'elemento che ha determinato l'esito della trattativa non è stato ricostruito in modo aderente ai fatti neanche nella conferenza stampa di oggi: nell'arco di quarantacinque giorni i due Club, con i quali ero in contatto quotidiano, non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo".
Un altro affare saltato sull'asse Bergamo-Milano.