Atalanta-Inter Primavera dove vederla? Canale tv e diretta streaming

I campioni in carica dell'Inter Primavera sfidano l'Atalanta Primavera nella finale dei Playoff: dove vedere la gara in tv e streaming.

Finale Playoff del Campionato Primavera tutta nerazzurra con l' Primavera, campione in carica degli ultimi due anni, che vuole difendere il titolo contro l' Primavera.

Le due squadre sono entrate in scena solo nelle semifinali dei Playoff in quanto prima e seconda della regular season. L'Inter Primavera ha eliminato la Primavera nei tempi regolamentari con un secco 3-0, mentre l'Atalanta Primavera ha avuto bisogno dei supplementari per superare il Primavera.

La finale Playoff si gioca allo stadio 'Ennio Tardini' in gara unica: in caso di parità al 90' ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Come detto l'Inter Primavera ha vinto gli ultimi due campionati, mentre l'ultimo successo dell'Atalanta Primavera risale alla stagione 1997/98.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta Primavera-Inter Primavera: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ATALANTA PRIMAVERA-INTER PRIMAVERA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Atalanta-Inter Primavera DATA 14 giugno 2019, 20.45 DOVE Stadio Ennio Tardini, ARBITRO Matteo Marchetti TV Sportitalia STREAMING Sportitalia

ORARIO ATALANTA PRIMAVERA-INTER PRIMAVERA

Atalanta Primavera-Inter Primavera, gara valida come finale dei Playoff del campionato Primavera, si gioca venerdì 14 giugno alle ore 20.45 presso lo stadio 'Ennio Tardini' di Parma.

Atalanta Primavera-Inter Primavera verrà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre, canale 225 del satellite).

Atalanta Primavera-Inter Primavera sarà visibile anche in diretta su pc, tablet e smartphone tramite il sito www.sportitalia.com.

ATALANTA-INTER PRIMAVERA IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà Atalanta Primavera-Inter Primavera in diretta per tutta la giornata di venerdì: dalle probabili formazioni alle ufficiali fino alla cronaca della gara minuto per minuto.

ATALANTA (4-2-3-1): Ndiaye; Zortea, Okoli, Heidenreich, Brogni; Da Riva, Ta Bi; Peli, Kulusevski, Cambiaghi; Piccoli.

INTER (3-5-2): Dekic; Zappa, Nolan, Rizzo; Grassini, Schirò, Pompetti, Gavioli, Corrado; Salcedo, Colidio.