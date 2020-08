Atalanta-Inter, Gollini ko dopo 4': Sportiello al suo posto

Pierluigi Gollini si è infortunato in avvio di Atalanta-Inter, in occasione dell'errore sul goal di D'Ambrosio. Al suo posto Sportiello.

Problemi per l' e per Pierluigi Gollini, dopo quattro minuti della partita decisivia per il secondo posto contro l' . In occasione del goal di D'Ambrosio, dove lui ha commesso un errore in uscita, si è infortunato alla gamba.

Ha provato un paio di minuti a giocare, ma poi è stato costretto a uscire: al suo posto è entrato Sportiello. Preoccupano le condizioni di Gollini soprattutto in ottica , ma secondo quanto riportato da DAZN, si dovrebbe trattare solo di una forte botta e non di un problema muscolare.

Probabilmente nel momento dell'uscita sulla punizione dell'Inter, è caduto male con la gamba, che evidentemente ha subito il colpo. Gollini è uscito dal campo parecchio triste e preoccupato, probabilmente pensando alla sfida contro il di Champions League. Ma tutto dovrebbe rientrare con ottimismo per lui.