Atalanta-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO ATALANTA-INTER

Atalanta-Inter si disputerà domenica 16 gennaio 2022 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo che, per la circostanza, potrà ospitare fino a un massimo di 5mila spettatori in virtù del provvedimento atto a limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio previsto alle ore 20:45. L'arbitro sarà il signor Davide Massa della sezione di Imperia.

DOVE VEDERE ATALANTA-INTER IN TV

Atalanta-Inter sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile anche sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), utilizzabile con dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

ATALANTA-INTER IN DIRETTA STREAMING

Si potrà assistere ad Atalanta-Inter in streaming tramite la già citata app di DAZN, fruibile su dispositivi portatili come smartphone e tablet; da pc si potrà accedere al catalogo degli eventi collegandosi al sito ufficiale e inserendo le proprie credenziali.

GOAL vi permetterà di seguire Atalanta-Inter attraverso la diretta testuale costantemente aggiornata, a partire dall'annuncio delle due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-INTER

Toloi verso il ritorno dal 1' nel trio difensivo davanti a Musso, Freuler in ballottaggio con Koopmeiners per un posto in mediana. Malinovskyi e Pasalic alle spalle di Muriel, ancora out Zapata.

Inzaghi potrebbe confermare l'undici che ha battuto la Juventus in Supercoppa: fiducia a Dzeko e Lautaro in avanti, nonostante l'ottima forma di Sanchez. Dumfries a destra, difesa intoccabile.

L'articolo prosegue qui sotto

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.