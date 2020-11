Atalanta-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Scudetto e Champions League, Atalanta e Inter a duello per volare: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

ATALANTA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 8 novembre 2020

8 novembre 2020 Orario: 15:00

15:00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Sì, la è ancora la favorita in virtù dei nove titoli consecutivi vinti. Ma mai come quest'anno, le candidate allo Scudetto sono molteplici. Tra queste Atalanta e Inter, decise a spodestare Madama dal suo trono di regina d' in quasi tutto il decennio.

Attualmente l'Atalanta si trova a quota dodici in classifica, a -4 dalla vetta occupata dal , mentre l'Inter è una lunghezza dietro. Un match fondamentale in chiave Scudetto e , che può valere il sorpasso o l'allungo.

Sia Atalanta che Inter, di fronte nel settimo turno di , hanno rimediato una sconfitta nell'ultimo turno di Champions League, pesantissima per i bergamaschi battuti 5-0 dal , di misura per il team Conte, sconfitto per 3-2 in casa del .

Nella passata stagione Inter e Atalanta si sono affrontate a San Siro a gennaio 2020 con il pareggio per 1-1 firmato Lautaro Martinez e Gosens, mentre nel match di ritorno, che ha chiuso l'annata, 2-0 a Bergamo per gli ospiti con Young e D'Ambrosio.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Atalanta-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO ATALANTA-INTER

Il big match tra l'Atalanta di Gasperini e l'Inter di Conte si giocherà domenica 8 novembre 2020 alle ore 15: appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo.

Atalanta-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva dall’emittente satellitare Sky , più precisamente sul canale Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 252 del satellite).

La sfida che vedrà protagoniste Atalanta e Inter verrà trasmessa anche in . Coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la gara con dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso il servizio Sky Go.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv , il servizio streaming di Sky che permette la visione dei vari eventi acquistando uno dei pacchetti proposti.

Potrete seguire le fasi salienti di Atalanta-Inter anche sul nostro portale grazie alla diretta testuale . Vi proporremo tutti gli aggiornamenti della sfida del Ferraris minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

Gasperini sta pensando ad un cambio modulo, ma contro l'Inter dovrebbe schierare ancora una volta la difesa a tre, con Toloi, Romero e Djimsiti davanti a Sportiello, ancora favorito sullo scalpitante Gollini. Ilicic e Duvan Zapata in avanti supportati da Gomez, ma occhio a Muriel e Malinovskyi. Hateboer e probabilmente l'esordiente Ruggeri sulle fasce, Pasalic e Freuler interni.

Conte sta pensando a Kolarov e Gagliardini, ma Bastoni e Brozovic sono favoriti per partire titolari. Hakimi, Vidal e Young a centrocampo, con Barella alle spalle di Lautaro Martinez e uno tra Perisic e Alexis Sanchez. Lukaku proverà ad esserci, ma è più no che sì. Handanovic in porta, in difesa torna Skriniar.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Sanchez.