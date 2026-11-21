Atalanta-Inter: I dettagli della partita

Serie A - Game Week 12 22 nov 2026 - 14:45 New Balance Arena

Derby nerazzurro e pressione scudetto

L’Atalanta ospita l’Inter alla New Balance Arena di Bergamo domenica 22 novembre 2026, in Serie A. La squadra di Cristian Chivu arriva a Bergamo da seconda in classifica, mentre la Dea è scivolata al dodicesimo posto dopo una serie di risultati altalenanti.

Getty Images

L’Atalanta arriva a questa sfida in un periodo difficile. La squadra di Maurizio Sarri ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni: una serie che comprende la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Parma e i pareggi consecutivi con Frosinone e Fiorentina. La pressione sulla formazione bergamasca aumenta.

L’Inter, al contrario, è stata perlopiù convincente. La squadra di Chivu ha vinto quattro delle ultime cinque partite, tra cui il netto 3-0 sul Feyenoord in Champions League e il 2-0 contro il Como prima della sosta per le nazionali. L’unico passo falso in questo periodo è stata la sconfitta per 3-1 nel derby contro il Milan.

Chivu ha ricevuto un riconoscimento anche per il lavoro svolto in questa stagione fuori dal campo. L’allenatore dell’Inter ha vinto la Panchina d’Oro, il premio del calcio italiano riservato agli allenatori, superando Cesc Fabregas del Como per appena quattro voti a Coverciano.

Getty Images

Il reparto offensivo, però, arriva a Bergamo con gli uomini contati. Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny iniziano la settimana alle prese con infortuni, che mettono in dubbio la disponibilità delle opzioni più incisive dell’Inter in attacco.

In difesa, Manuel Akanji ha lasciato in anticipo il ritiro della Svizzera per la Nations League a causa di un problema muscolare, ma lo staff medico del club non è preoccupato e il centrale dovrebbe recuperare in tempo.

Notizie dalle squadre e rose

Stato di forma

Precedenti

Classifica