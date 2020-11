Atalanta-Inter 1-1: Lautaro illude i nerazzurri, Miranchuk equilibra

L'Inter incassa il settimo passo falso nelle ultime otto partite: a Bergamo il vantaggio dell'argentino viene pareggiato a dieci minuti dal termine.

Un altro pareggio per l’ di Antonio Conte. Settima battuta d’arresto nelle ultime otto sfide, compresa. Terzo pareggio nelle ultime cinque giornate di . A Bergamo, l’ va sotto, ma riequilibra nel finale con Miranchuk, che risponde a Lautaro Martinez. 1-1 il finale al Gewiss Stadium.

Lukaku torna, ma parte dalla panchina: Conte si affida a Sanchez e a Lautaro Martinez, con Barella che parte più avanzato rispetto a Vidal e Brozovic. Ancora fuori Eriksen, al pari di Hakimi, dirottato in panchina insieme a Perisic. L’Atalanta lancia il giovane Ruggeri a sinistra, con Malinovskyi nel tridente con Gomez e Zapata.

Due attacchi da trentadue goal complessivi fanno stranamente fatica a trovare occasioni da goal in avvio. Per tutto il primo tempo non ci sono veri tiri in porta, se non un cross beffardo di Freuler che Handanovic smanaccia con qualche difficoltà. È anche l’unico vero acuto dei bergamaschi, mentre la squadra di Conte nei primi 45’ produce soltanto un colpo di testa di Vidal che da ottima posizione non inquadra la porta.

La musica nel secondo tempo non cambia, almeno fino a quando Young sulla sinistra ha lo spazio per crossare e cercare la testa di Lautaro Martinez: girata che Sportiello può soltanto guardare. Gasperini reagisce allo svantaggio inserendo Miranchuk e Pessina per Pasalic e Malinovskyi. Gli uomini di Conte però trovano campo da attaccare centralmente: ci vogliono due miracoli di Sportiello su Vidal e Barella per evitare il doppio vantaggio ospite.

Per il quarto d’ora finale entrano anche Lammers e Muriel, mentre Conte si gioca le carte Perisic e Lukaku cambiando la coppia offensiva. Gli sforzi offensivi della Dea vengono premiati: Miranchuk, all’esordio in Serie A, scambia con Lammers e col sinistro dal limite imbuca nell’angolino basso alla sinistra di Handanovic. Muriel sfiora la rimonta, ancora il russo ex reclama un rigore nel recupero. Il punteggio però non si smuove: parità a Bergamo.

IL TABELLINO

ATALANTA-INTER 1-1

Marcatori: 58' Lautaro, 79' Miranchuk

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi (73' Muriel), Romero, Djmsiti; Hateboer, Pasalic (59' Pessina), Freuler, Ruggeri (90' Mojica); Malinovskyi (59' Miranchuk), Gomez; Zapata (73' Lammers).

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (83' Hakimi), Brozovic, Vidal (70' Gagliardini), Young (83' D'Ambrosio); Barella; Martinez (74' Lukaku), Sanchez (74' Perisic).

Arbitro: -

Ammoniti: Lautaro, De Vrij, Vidal (I), Djimsiti (A).

Espulsi: -