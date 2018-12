Atalanta, infortunio per De Roon: escluse fratture, forte trauma contusivo

Marten De Roon si è infortunato nel match tra Genoa e Atalanta. Poi ha lasciato la panchina in barella. Sembrano escluse fratture, secondo Sky Sport.

Atalanta in angoscia per Marten De Roon. Il centrocampista olandese, perno insostituibile nello scacchiere di Gasperini, ha subito un brutto infortunio nel match contro il Genoa nel pomeriggio della 17esima giornata di Serie A.

L'infortunio è arrivato al terzo minuto di gioco in un contrasto con il difensore del Genoa Romero. L'intervento duro del centrale rossoblù ha causato un movimento anomalo del ginocchio del centrocampista olandese.

Dopo aver provato a rimanere in campo nonostante il brutto intervento subito, l'ex Middlesbrough ha dovuto dare forfait lasciando il campo a Pessina.

De Roon ha ricevuto le prime cure direttamente in panchina, per poi tornare negli spogliatoi addirittura in barella intorno al 25'.

Al momento dell'uscita dal campo, il centrocampista olandese è stato salutato dagli applausi del Ferraris.

Il giocatore è stato poi portato in uno degli ospedali di Genova per accertamenti, i quali avrebbero escluso, almeno inizialmente, delle fratture. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' l'atalantino avrebbe subito soltanto un forte trauma contusivo.