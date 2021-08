L'Atalanta perde Hateboer: operato al piede sinistro, previsto un lungo stop

L'esterno olandese si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema al 5° metatarso del piede sinistro accusata a gennaio scorso.

Brutte notizie per l'Atalanta e per il suo allenatore Gian Piero Gasperini. Il club orobico perde per un lungo periodo Hans Hateboer. L'esterno olandese è tornato, su autorizzazione della società nerazzurra, nei Paesi Bassi per sottoporsi a un intervento chirurgico.

Hateboer è stato operato al piede sinistro per risolvere il problema che lo ha condizionato nella seconda parte dello scorso campionato, la microfrattura al quinto metatarso del piede sinistro accusata in Milan-Atalanta giocata il 23 gennaio scorso. Da quel momento in poi, Hateboer è sceso in campo solamente in sei occasioni tra tutte le competizioni, compresa la finale di Coppa Italia giocata il 19 maggio scorso e persa contro la Juventus.

Il calciatore classe 1994 ha pubblicato uno scatto direttamente dal letto d'ospedale subito dopo l'operazione con la frase 'First step' ("Primo passo"). L'ex Groningen inizierà subito il percorso di riabilitazione per essere al più presto a disposizione di Gasperini e dei compagni.

Come riferisce l'ANSA, presto l'Atalanta farà il punto della situazione sulle condizioni di Hateboer e annuncerà i tempi di recupero del suo tesserato. Con molta probabilità, l'esterno olandese tornerà in campo direttamente nel 2022.