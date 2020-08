Atalanta senza Ilicic, Verratti: "Come il Barça senza Messi o la Juve senza CR7"

Josip Ilicic non giocherà contro il PSG e probabilmente la Champions League: "Sarebbe bello riaverlo per la prossima stagione", dichiara Gasperini.

Josip Ilicic non giocherà il quarto di finale di contro il con la maglia dell' . Si tratta di un'assenza pesante, anche se comunque ha condizionato solo relativamente il rendimento dei nerazzurri in .

Marco Verratti, intervistato alla 'Gazzetta dello Sport', ha parlato dell'assenza dell'ex e . Il centrocampista del PSG ha scomodato anche nomi importanti.

"Pesa tanto, come può pesare l’assenza di Messi al o quella di Ronaldo alla . Ma anche senza di lui l’Atalanta ha continuato a vincere. Ed è tutto merito del lavoro di Gasperini".

Anche lo stesso Gian Piero Gasperini, ai microfoni di "Radio anch'io sport" su Rai Radio 1, ha confermato che Ilicic non giocherà contro il PSG e probabilmente nemmeno altre sfide, in caso di passaggio del turno.

"È circondato da tanto affetto, sono quelle situazioni che possono capitare a chiunque quando meno te l'aspetti. Proprio per questo siamo tutti in suo aiuto. Obiettivamente è difficile che torni per la Champions, il giocatore è fermo da parecchio tempo, sarebbe già bello rivederlo per la prossima stagione".

Gasperini potrà contare su Pasalic, Muriel e Malinovskyi nel tridente con Gomez e Zapata per non far rimpiangere lo sloveno, che fino alla sosta era stato uno dei migliori in assoluto: 21 goal segnati e quasi 10 assist, compreso il poker al che ha portato i nerazzurri alle Final Eight.